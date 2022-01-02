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Erzurum Ticaret Borsası’ndan coğrafi işaretli ürün atağı

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum’un hali hazırda bulunan 18 coğrafi işaretli ürününe ve 2021 yılı içerisinde Erzurum Ticaret Borsası olarak 50 adet daha Coğrafi İşaretli ürün başvurusu yaptıklarını ve bu yapılan çalışma ile Erzurum’un Coğrafi İşaretli Ürünler başvurusu ile Ülkemize öncülük yolunda büyük bir başarıya imza attığını söyledi.

ERZURUM 02.01.2022, 12:01
Erzurum Ticaret Borsası’ndan coğrafi işaretli ürün atağı

Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum’un hali hazırda bulunan 18 coğrafi işaretli ürününe ve 2021 yılı içerisinde Erzurum Ticaret Borsası olarak 50 adet daha Coğrafi İşaretli ürün başvurusu yaptıklarını ve bu yapılan çalışma ile Erzurum’un Coğrafi İşaretli Ürünler başvurusu ile Ülkemize öncülük yolunda büyük bir başarıya imza attığını söyledi.

Erzurum Ticaret Borası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral “ Geçmişten günümüze İlimizde yaşamış kadim medeniyetlerin ortak kültürü ve geleneğinin bir yansıması olan Erzurum mutfağı ve yemek kültürü evrensel bir değerdir. Geçmişin bizlere emaneti olarak gördüğümüz bu değerlerimizi coğrafi işaretle koruma altına alarak, en özgün halleriyle gelecek nesillere taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Erzurum’un tescilli coğrafi işaretleri, geleneksel mutfak lezzetleri ve bu ürünlere marka değerli kazandırılmasına yönelik sürdürülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, 2021 yılı itibari ile Türkiye’de bulunduğu şehir adına en fazla coğrafi işaret tescilli başvurusu yapan Ticaret Borsası unvanına sahip Erzurum Ticaret Borsası’nın bu alandaki faaliyetleri hakkında bilgiler verdi.

Oral, “Erzurum’un, değerlerine ve sahip çıkma kültürüne giden yolda yaptığı çalışmalarla ilimize ait 18 coğrafi İşaretli Ürünün 10’u Erzurum Ticaret Borsası tarafından koruma altına alındığını bunun haricinde ise 2021 yılı içerisinde 50 ürün için Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaptıklarını ve bu başvurulardan (Erzurum Demir Tatlısı, Erzurum Aşmalı Yahni, Erzurum Çortutu Pancarı)’nın tescil belgesi alınmış, bunun dışında (Erzurum sucuğu, Erzurum Dut Çullaması, Erzurum Yumurta Pilavı)’nın ilanda ve Erzurum Ayran Aşı Çorbası, Erzurum Kesme Aşı Çorbası, Erzurum Aşotu, Erzurum Gliko, Erzurum Tel Helvası, Erzurum Hasıta)’sının ise İlan metni hazırlanmış olup Türk Patent Enstitüsünde yayınlanmayı beklemektedir” dedi.

Geleneksel ürünlerin coğrafi işaretle taçlandırılması noktasında yapılan bu faaliyetlerde herkesin ortak paydası yine Erzurum olması gerektiğini vurgulayan Başkan Oral, “Ürünü hangi kurumun tescillediğinden ziyade bu ürünün gerçek sahibi olan ilimiz adına tescillenmesi bizim için önemli. Bu anlayış içerisinde yol aldığımız için bugün şehrimiz 18 tescilli ürünle Türkiye’de ilk sıralarda yer almakta. Amacımız bu sayıyı daha da artırmak ve çok daha ileri noktalara taşımak” diye konuştu.

Erzurum Ticaret Borsası tarafından sürdürülen tescil çalışmalarında şimdiye kadar Erzurum Civil Peyniri ,Erzurum Küflü Civil Peyniri (Göğermiş Peyniri),Erzurum Kadayıf Dolması, Erzurum Su Böreği ,Erzurum Pekmezli Baklavası ,Erzurum Mantısı/Erzurum Hıngeli ,Erzurum Peynir Helvası ,Erzurum Demir Tatlısı, Erzurum Aşmalı Yahni, Erzurum Çortutu Pancarı gibi 10 yöresel ürüne coğrafi işaret tescili aldıklarını ve 2021 yılı içerisinde ise 50 ürün için Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvuruda bulunduklarını anımsatan Başkan Oral, Erzurum ve ülke mutfaklarında ayrıcalıklı bir yeri olan ‘Erzurum Su Böreği’ için de Avrupa Birliğine (AB) tescil başvurusunda bulunduklarını söyledi.

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