Erzurum Ticaret Borsası “ Hınıs Süt Toplama Merkezi” hizmete girdi

Erzurum Ticaret Borsası öncülüğünde yürütülen ve kurulduğu gönden bugüne kadar başarılı çalışmalara imza atan Erzurum İli Süt Sektörü Soğuk Zincir Süt Kurulumu Projesi çerçevesinde hazırlıkları tamamlanan Hınıs İlçesi Süt Toplama merkezi düzenlenen tören ile hizmete girdi.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanlığı tarafından 2018 yılında hizmete sokulan ve Erzurum Ticaret Borsası tarım ve hayvancılığı geliştirme A.Ş marifeti ile çalışmalarına devam eden ve bugün itibari ile 9 ilçe, 97 Mahalle’de süt toplama faaliyetlerine devam eden Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş , Hınıs ilçesi Süt Toplama Merkezinin açılışı protokol üyelerinin katılımı gerçekleştirdi.

Kurulduğu günden bugüne kadar , başarılı çalışmalara imza atan, Erzurum Ticaret Borsası Tarım ve Hayvancılığı Geliştirme A.Ş bugüne kadar 9.707.075,00 Litre Süt toplayıp, bunun karşılığında üreticilere 35.868.646,96 TL ödeme gerçekleştirdi. Sağladığı Katma değer ile Erzurum ve ülke ekonomisine de önemli katkılar sağlayan Şirket, kurulduğu günden bugüne kadarda, Erzurum Ekonomisine 2.349.159,10 TL Devlete ise SGK ve vergiler olmak üzere 1.647.049,36 TL katkı sağladı.

Başkan Oral: Şehrimiz ve Üreticilerimiz için Çalışmalarımıza devam edeceğiz

Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, “Hınıs Süt Toplama Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, 2018 yılında başladığımız ve bugün itibariyle 9 ilçede hizmet verdiğimiz Erzurum İli Süt Sektörü Projemizin 1.2. ve 3’üncü etaplarını başarılı bir şekilde sürdürmekteyiz. Bugün burada açılışını yapacağımız Hınıs İlçesi Süt Toplama Merkezinin açılışında duyduğum memnuniyeti dile getirmek istiyorum. İnşallah yakın zamanda Horasan, Aşkale ve İspir Süt toplama merkezlerimizi de hizmete açacağız. Bizim amacımız, üreticimizi emeğinin karşılığını , alın terinin karşılığını almasını sağlamak. Bu amacımıza da ulaştığımız için mutlu olduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bundan sonrada ilimiz ve ilçelerimizde faaliyetlerimize son sürat devam edeceğiz. İnşallah bugün burada açılışını gerçekleştireceğimiz Süt toplama merkezlerimizin ilçe halkımıza üreticilerimize bereketli olmasını temenni ediyorum” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkan Mehmet Sekmen: Bu Projede Cumhurbaşkanımızın Desteği Çok Büyük

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen , “Dünyanın en güzel ve modern hayvan pazarını ve bugün açılışını yapacağımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın büyük destekleri ile hayata geçirdiğimiz Soğuk Zincir Süt Kurulumu Projesi Erzurum ve Bölgemiz için çok büyük önem taşımaktadır. Geldiğimiz noktada hem Şehir Ekonomisi hem de üretici kazanmaktadır. Bu projeye olan desteğimiz devam edecektir” diye konuştu.

Vali Okay Memiş: 4 Yıllık Bir Sürede Müthiş Bir Başarı Sağladık

Önemli olan yapılan çalışma ve projelerin amacına ulaşması olduğunu Erzurum Valisi Okay Memiş, “Soğuk Zincir Süt Kurulumu projemizde amacına ulaşmış bir proje olarak bizleri mutlu etmektedir. 4 yıl önce başladığımız bu projemiz bugün geldiğimiz noktada müthiş bir çalışma olarak ön plana çıkmaktadır. Bugün itibariyle 10 ilçede faaliyetlerimizi sürdürdüğümüz bu başarılı projemizin çok kısa bir süre içerisinde tüm ilçelerimizde faaliyetlerini sürdürmesi için çalışmalarımıza devam etmektediyz. Bu anlamda Bize her alanda destek olan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a , Bakanlarımıza, Milletvekillerimize , Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.

Erzurum Milletvekili Selami Altınok: Cumhurbaşkanımızın Destekleri ile Projelerimizi Büyütmeye Devam Ediyoruz.

Erzurum Milletvekili Selami Altınok ise Hınıs Süt Toplama Merkezinin açılışında yaptığı konuşmada, “Hınıs gerçekten bugün yatırımlar yönünden mutlu bir gününü yaşıyor. Hem Erzurum Ticaret Borsası tarafından hayata geçirilen Hınıs Süt Toplama Merkezi, hem de Hınıs Başköy Barajı Su Tutma Töreninin mutluluğunu yaşıyor. Tabi ki bu yatırımlar, çalışmalar tamamen Cumhurbaşkanımızın destekleri ile hayata geçiriliyor. Bu çalışmalarımızın Hınıs başta olmak üzere tüm şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Öte yandan, Hınıs İlçesi Süt Toplama Merkezinin açılışına Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Büyükşehir Belediye Başkanın Mehmet Sekmen, Başkan Vekili Fevzi Polat, AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz, Hınıs Kaymakamı Hamza İnam, Hınıs Belediye Başkanı Erdoğan Eren, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Tarım ve Orman il Müdürü Osman Akar, Erzurum Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Üyesi Aykut Koç ile kamu ve kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda süt üreticisi katıldı.