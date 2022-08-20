Erzurum Ticaret Borsası ekonomiye değer katanlar ödül töreni gerçekleştirildi

Erzurum Ticaret Borsası Ekonomiye Değer Katanlar ödül töreni Atatürk Üniversitesi Nene Hatun Kültür Merkezi salonunda gerçekleştirildi.

Gerçekleşen törene AK Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Erzurum Valisi Okay Memiş, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral ve birçok iş adamı katılım sağladı. Törende protokol tarafından iş insanlarına ödül olarak plaket verilirken, Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Hisarcıklıoğlu’na çok değerli bir halı hediye etti.

“Tüccarlar arasında yıllarca süren davalar artık 3 ayda sonuçlanacak”

Arabulucuk uyum ve tahkim sistemini borsaya kazandırdıklarını ve bunun devrim niteliğinde olduğunu söyleyen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu, “Biraz sonra burada arabulucu merkezinin açılışını gerçekleştireceğiz. Eskiden iki tüccarın arasındaki anlaşmazlığı kadılar çözmezdi. Tüccarlar bu sorunları kendi aralarında hallederlerdi. Günümüzde ise son yapılan değişikliğe kadar kadıların çözmediği yerde biz bilirkişiye teslim ediyoruz daha sonra hakimde karar veriyor. Almamış satmamış bir gün senet ödememiş ve adam çalıştırmamış insanlar bizim meselemizi çözüyorlar. Yıllardır uğraştığım projeydi benim çünkü batıda var olan bu sistem bizde yoktu. Arabulucuk uyum ve tahkim bizde yoktu. Bu sistemi de biz şimdi ticaret borsamıza kazandırmış olduk. Burada iki tüccarın arasındaki anlaşmazlığı ve diğer konularda hem arabulucuk yapacak hem de tahkim sürecine katkı vereceğiz. Son 3 yıla baktığımızda 3 milyon dosyanın yüzde 70’i helalleşerek bitti. Halbuki mahkemeye gittiğiniz zaman kaybeden hakkını helal etmeden gidiyor. Batı bizden iyi olan şeyi almış kendi hukuk sistemine koymuş bizde yok ama sisteme koyduğumuz zaman insanlar içlerinde de hissediyorlar. Bu devrim niteliğinde bir iştir. Bir ticari davada birinci derece mahkemede bir dava en kısa 2 yıl sürüyor. Daha sonra itiraz süreci falan 2 yıl daha toplam 4 yıl sürüyor. 1 milyon alacağı olan insan 4 sene sonra bugünkü şartlarla 100 bin lira alacak. Bizde odamızın bünyesinde kurduğumuz tahkimli mahkeme ile en fazla 3 ayda yargılamayı bitiriyoruz. Yargılama ise şu şekilde oluyor, taraflar birer vekil atıyorlar. Bu vekiller anlaşamaz ise 3’ncü bir hakem atıyoruz ve ikiye bir oy kullanılarak dava sona ermiş oluyor” diye konuştu.

“Ülke ekonomisine yıllık katkımız 10 milyar liranın üzerinde”

Özel sektör çalışanlarına destek olduklarını ve daha da çok destek olacaklarını belirten Erzurum Valisi Okay Memiş, “Erzurum devletin merkezi olan bir şehirdir. Devleti yöneten büyüklerimizin Erzurum’a büyük katkıları olmuştur. Özellikle temek kamu hizmetlerinde, eğitimde, sağlıkta, kültür ve turizmde aile ve sosyal politikalarda, özellikle ben vali olduktan sonra fark ediyorum her yıl 500 milyon liranın üzerinde doğrudan yardım geliyor Erzurumlu vatandaşlarımıza. Bununla beraber ticarette de Erzurum çok iyi durumda bulunuyor. Ülke ekonomisine 10 milyar liranın üzerinde oluyor. Burada bulunan özel sektör temsilcilerini daha da çok güçlendirmemiz gerekiyor” dedi.