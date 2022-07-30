Erzurum taşıt varlığı açıklandı

Erzurum’da Haziran ayı ölçeğinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 123 bin 629 olduğu bildirildi. Erzurum bölge illeri içinde motorlu kara taşıtı sayısı ve otomobil varlığı bakımından 3’üncü, ülkede ise 46’ıncı sırada yer aldı

TÜİK 2022 Haziran dönemi İller Trafiğe kayıtlı Motorlu Kara Taşıt verilerini paylaştı. Erzurum’da Haziran ayı ölçeğinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 123 bin 629 olduğu bildirildi. Erzurum bölge illeri içinde motorlu kara taşıtı sayısı ve otomobil varlığı bakımından 3’üncü, ülkede ise 46’ıncı sırada yer aldı

Erzurum Her Bin Kişiye Düşen Araç Sayısı

TÜİK verileri üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği (DOSİAD) Araştırma Merkezince kaydedilen analize göre Haziran ayı kaydında Erzurum’da her bin kişiye düşen trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 163,5; her bin kişiye düşen otomobil sayısı 81.8, her bin kişiye düşen kamyonet sayısı 36,1 her bin kişiye düşen traktör sayısı ise 27.2 olarak hesaplandı.

Haziran 2022 Erzurum Araç Varlığı

TÜİK 2022 Haziran ayı verilerinde Erzurum’da 61 bin 878 otomobil, 2 bin 519 minibüs, bin 168 otobüs, 27 bin 325 kamyonet, 5 bin 909 kamyon, 3 bin 488 motosiklet, 726 özel amaçlı taşıt, 20 bin 616 traktör olmak üzere toplam 123 bin 629 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Bölgesel veriler ve Erzurum

TÜİK verileri kaydında DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre, 2022 Haziran ayı kaydında Erzurum’da 123 bin 629, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 203 bin 984, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 328 bin 323, Doğu Anadolu Bölgesinde 819 bin 226 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu kaydedildi.

2022 Haziran ayı bölgesel otomobil varlığı ve Erzurum

Haziran ayı itibariyle Erzurum’da 61 bin 878, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 99 bin 388, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 130 bin 638, Doğu Anadolu Bölgesinde 369 bin 330 otomobilin kayıtlı olduğu aktarıldı.

Haziran ayı bölgesel traktör varlığı ve Erzurum

TÜİK Haziran ayı verilerinde; Erzurum’da 20 bin 616, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 31 bin 588, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 75 bin 54, Doğu Anadolu Bölgesinde 143 bin 525 traktörün trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Erzurum’un Araç Sayısı Payı

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, Haziran 2022 kaydında Erzurum trafiğine kayıtlı araç sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi toplamında yüzde 60,6, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 37,6, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 15,09’luk pay edindi. Erzurum’un otomobil varlığı ise KUDAKA İstatistik Bölgesi toplamında yüzde 62,25, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 47,36, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 16,7’lik pay oluşturdu.

Bölge İlleri Motorlu Kara Taşıtı Varlığı

TÜİK verilerine göre Ağrı’da 30 bin 593, Bingöl’de 18 bin 154, Bitlis’te 22 bin 815, Elazığ’da 139 bin 132, Erzincan’da 64 bin 64, Erzurum’da 123 bin 629, Hakkari’de 8 bin 864, Kars’ta 45 bin 885, Malatya’da 197 bin 192, Muş’ta 34 bin 446, Tunceli’de 10 bin 170, Van’da 76 bin 421, Ardahan’da 18 bin 838, Iğdır’da 29 bin 23 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Erzurum 46’ıncı Sırada

Erzurum Trafiğe kayıtlı araç sayısı yüksekliği bazında ülkede 46’ıncı sırayı aydı. Araç varlığının en yüksek olduğu iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Adana, Mersin, Manisa, Gaziantep, Muğla, Hatay, Balıkesir, Aydın, Kocaeli, Denizli, Kayseri, Samsun, Sakarya, Eskişehir, Tekirdağ, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Çanakkale, Afyonkarahisar, Trabzon, Kütahya, Malatya, Tokat, Isparta, Osmaniye, Çorum, Sivas, Edirne, Zonguldak, Ordu, Uşak, Burdur, Kırklareli, Kastamonu, Elazığ, Aksaray, Nevşehir, Diyarbakır, Amasya, Erzurum olarak açıklandı.

Motorlu Kara Taşıtları, Haziran 2022

Haziran ayında 109 bin 277 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 41,7’sini motosiklet, yüzde 39,6’sını otomobil, yüzde 8,5’ini kamyonet, yüzde 6,6’sını traktör, yüzde 2,7’sini kamyon, yüzde 0,4’ünü otobüs, yüzde 0,4’ünü minibüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aylık Değişim

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 3,0 azaldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre, otobüste yüzde 43,9, kamyonda yüzde 34,7, özel amaçlı taşıtta yüzde 17,5, traktörde yüzde 10,7, minibüste yüzde 6,4, motosiklette yüzde 1,2 artarken kamyonette yüzde 19,5 ve otomobilde yüzde 7,2 azaldı.

Yıllık Değişim

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8 arttı. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 44,6, traktörde yüzde 17,8, otobüste yüzde 17,8, kamyonda yüzde 12,4 artarken özel amaçlı taşıtlarda yüzde 31,6, minibüste yüzde 22,0, otomobilde yüzde 16,6 ve kamyonette yüzde 16,3 azaldı.

Toplam Taşıt Sayısı

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 25 milyon 810 bin 799 oldu. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 54,1’ini otomobil, yüzde 16,2’sini kamyonet, yüzde 15,2’sini motosiklet, yüzde 8,0’ını traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 1,9’unu minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devir

Haziran ayında 1 milyon 30 bin 671 adet taşıtın devri yapıldı. Haziran ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 68,9’unu otomobil, yüzde 15,4’ünü kamyonet, yüzde 9,1’ini motosiklet, yüzde 2,7’sini traktör, yüzde 1,7’sini kamyon, yüzde 1,6’sını minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

6 Aylık Süreç

Ocak-Haziran döneminde 581 bin 330 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 4,3 azalarak 581 bin 330 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 9,0 azalarak 19 bin 249 adet oldu. Böylece Ocak-Haziran döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 562 bin 81 adet artış gerçekleşti.

Yakıt Türü

Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 70,0’ı benzin yakıtlıdır. Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 267 bin 958 adet otomobilin yüzde 70,0’ı benzin, yüzde 17,1’i dizel, yüzde 10,5’i elektrikli veya hibrit olup yüzde 2,4’ü LPG yakıtlıdır. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 971 bin 955 adet otomobilin ise yüzde 37,3’ü dizel, yüzde 35,5’i LPG, yüzde 26,2’si benzin yakıtlı olup, yüzde 0,9’u elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3’tür.

Motor Hacmi

Ocak-Haziran döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı. Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 267 bin 958 adet otomobilin yüzde 34,1’i 1300 ve altı, yüzde 27,0’ı 1401-1500, yüzde 22,6’sı 1301-1400, yüzde 8,2’si 1501-1600, yüzde 6,3’ü 1601-2000, yüzde 0,8’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Renk

Ocak-Haziran döneminde kaydı yapılan otomobillerin 109 bin 114’ü beyaz renklidir. Ocak-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 267 bin 958 adet otomobilin yüzde 40,7’si beyaz, yüzde 27,7’si gri, yüzde 11,2’si mavi, yüzde 7,8’i kırmızı, yüzde 7,2’si siyah, yüzde 2,8’i turuncu, yüzde 1,3’ü yeşil, yüzde 0,7’si kahverengi ve yüzde 0,6’sı sarı renklidir