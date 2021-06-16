Erzurum Tarım MTAL’de geri sayım

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda gündeme getirdiği ve Bakanlıkça kabul edilen ‘Erzurum Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ kurulma süreciyle ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ziyaret etti.

Aydemir Bakan Selçuk’la Görüştü

Bakan Selçuk’la Erzurum Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu lisesinin hayata geçirilme aşaması hakkında görüş alışverişinde bulunan Milletvekili Aydemir, ‘Milli Eğitim Bakanımız Sayın Ziya Selçuk’u ziyaret edip, Erzurum’da açılacak olan Tarım ve Hayvancılık alanlarını içinde barındıran Mesleki ve Teknik Anadolu lisesine ilişkin süreci konuştuk. En kısa sürede faaliyete girecek bu nadide eğitim kurumu Erzurum’a çok yakışacak.’ açıklamasını yaptı.

Aydemir 3 Kasım 2020’de Önermişti

AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 3 Kasım 2020’de gerçekleştirilen 2021 Yılı Milli Eğitim Bakanlığı Bütçesi görüşmelerinde, Erzurum Tarım Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi talebinde bulunmuş, sunumunda; ‘Erzurum tarım ve hayvancılığın zirve bulduğu bir il. Burada bir okula ihtiyacımız var, okulun adı “Tarım ve Hayvancılık Meslek Lisesi.” Bunun yeri de var, şu anda Aziziye ilçemizde yatılı okul var, orada çok az sayıda öğrencimiz var, onlar bir başka yere plase edilerek, yönlendirilerek burası pekâlâ bu mevzuda eğitime açılabilir. Böyle bir ihtiyacımız var, hususen talep ediyorum. ‘ ifadesine yer vermişti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki Bütçe görüşmeleri sırasında talebi değerlendiren Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Erzurum’da Tarım ve Hayvancılık Meslek Lisesi açılması önerisini kabul ettiklerini bildirmişti.