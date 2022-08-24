Erzurum Tarih Derneği’nden Başkan Sekmen’e “tarih” teşekkürü ziyareti

Erzurum’un en eski Sivil Toplum Kuruluşlarından olan Erzurum Tarihini Araştırma ve Geliştirme Derneği yeni dönem faaliyetlerine başladı.

Başkanlığını Prof. Dr. Ömer Özden’in yaptığı dernek yönetimi Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen’i ziyaret etti. Tarih Yolunda Erzurum Dergisi, Erzurum Tarihi gibi yayınları ile Erzurum tarihine büyük katkılarda bulunan Erzurum Tarih Derneği, son yıllarda Erzurum’da bulunan tarihi eserlerin etrafının açılması başta olmak üzere; tarihi eserlere verdiği önemi dikkate alarak Başkan Sekmen’e ziyarette bulundu.

Prof. Dr. Ömer Özden ve başkan yardımcısı İsmail Bingöl ile görüş alış verişinde bulunan Başkan Sekmen, “Erzurum’un kadim tarihine sahip çıkmak bizim boynumuzun borcudur. Bunun için de bütün imkânlarımızı kullanmaya devam edeceğiz.” dedi.

Dernek hakkında bilgiler veren Başkan Özden, “Erzurum Tarih Derneği’ni geçmişteki hareketle günlerine döndürmek için faaliyetlere başladık. Sivil toplum ayağında bu şehir için ne yapılması gerekiyorsa yapacağız. Her konuda sivil topluma desteklerini bildiğimiz belediyemizin ve Sayın Sekmen’in yine yanımızda olacağını biliyoruz.” dedi.

Erzurum Tarih Derneği tarafından Erzurum Kongresi’nin 50.yılında hatıra olarak bastırılan çok az sayıdaki hatıra paralardan birini Başkan Sekmen’e takdim eden Başkan Özden, önümüzdeki günlerde başlatacakları faaliyetleri de anlattı.

Başkan Sekmen Prof. Dr. Ömer Özden ve İsmail Bingöl’e teşekkür ederek belediye olarak Erzurum tarihine yönelik bütün çalışmalarda yanlarında olacağını belirtti.