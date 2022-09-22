Erzurum tahsilatta yüzde 66.2’ye ulaştı

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2022 Ağustos ayı dönemi İller İtibariyle Merkezi Yönetim Bütçe İstatistiklerini paylaştı. Erzurum’da bu yılın Ocak-Ağustos diliminde tahakkuk eden 2 milyar 964 milyon TL tutarındaki verginin 1,9 milyar TL’lik dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 66,22 olarak gerçekleşti

Erzurum Ağustos Ayı Verileri

Erzurum Ağustos ayı vergi tahsilat oranı yüzde 66,22 olarak kaydedildi. İl, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi ve Doğu Anadolu illeri tahsilat ortalamalarını geçti. Bölgede vergi tahsilatının tahakkuka oranı sıralamasında Tunceli ilk sırada yer alırken, Erzurum tahakkuk eden vergide 3, tahsil edilen vergide 2, tahsilat oranında ise 2’inci sırada yer aldı.

Ağustos Ayı Tahsilat Oranları ve Erzurum

Hazine ve Maliye Bakanlığı Ağustos 2022 verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum’da yüzde 66,22, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 66,30 Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 49,0, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 52,16 oldu.

Ağustos Ayı Bölgesel Veriler ve Erzurum

DOSİAD analizlerine göre, Tahakkuk eden vergi tutarı Erzurum’da 2,9 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 3,8 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 8,2 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 19,7 milyar TL olarak açıklandı. Erzurum’un tahakkuk eden vergi tutarı payı Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 15,03 olarak aktarıldı

Ağustos Ayı Bölgesel Tahsilat

Bu yılın 8 aylık diliminde tahsil eden vergi tutarı Erzurum’da 1,9 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 2,5 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 4.0 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 10,2 milyar TL oldu. Erzurum’un tahsil edilen vergi tutarı payı Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 19,1 olarak hesaplandı

Ağustos Ayı Bölge İlleri Tahsilat Oranları

Erzurum vergi tahsilat oranı yüksekliği kaydında, bölgenin ekonomik boyutta öne çıkan diğer üç ilinden Van ve Elazığ’ı geride bıraktı. Doğu Anadolu Bölgesi illeri bazında vergi tahsilat oranı Tunceli’de yüzde 76,36, Kars’ta yüzde 14,55, Erzurum’da yüzde 66,2, Ardahan’da yüzde 65,90, Bingöl’de yüzde 61,48, Muş’ta yüzde 59,82, Erzincan’da yüzde 66,12, Bitlis’te yüzde 55,11, Iğdır’da yüzde 59,21, Ağrı’da yüzde 59,67, Elazığ’da yüzde 63,37, Malatya’da yüzde 66,91, Van’da yüzde 41,90, Hakkari’de yüzde 36,36 olarak açıklandı.