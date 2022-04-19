Erzurum tahsilat oranında 2’inci sırada

Erzurum’da tahakkuk eden 1 milyar 593 milyon TL tutarındaki verginin 625,0 milyonluk dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 39,23 olarak gerçekleşti

Hazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü 2022 Mart ayı dönemi İller İtibariyle Merkezi Yönetim Bütçe İstatistiklerini paylaştı. Erzurum’da tahakkuk eden 1 milyar 593 milyon TL tutarındaki verginin 625,0 milyonluk dilimi tahsil edildi. İlde tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı yüzde 39,23 olarak gerçekleşti

Erzurum Mart Ayı Verileri

Erzurum Mart ayı vergi tahsilat oranı yüzde 39,23 olarak kaydedildi. İl, Bölgesel tahsilat ortalamalarını geçti. Bölgede vergi tahsilatının tahakkuka oranı sıralamasında Tunceli ilk sırada yer alırken, Erzurum tahakkuk eden vergide 3, tahsil edilen vergide 1, tahsilat oranında ise 2’inci sırada yer aldı.

Mart Ayı Tahsilat Oranları ve Erzurum

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mart 2022 verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre tahsil edilen verginin tahakkuk eden vergiye oranı Erzurum’da yüzde 39,23, KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 38,40, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde21,30, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 24,72 oldu.

Mart Ayı Bölgesel Veriler ve Erzurum

DOSİAD analizlerine göre, Tahakkuk eden vergi tutarı Erzurum’da 1,5 milyar, KUDAKA istatistik Bölgesinde 2,0 milyar, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 5,3 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 12,3 milyar TL olarak açıklandı. Erzurum’un tahakkuk eden vergi tutarı payı Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 12,92 olarak aktarıldı

Mart Ayı Erzurum’un Bölgesel Payları

Bu yılın Ocak - Mart ayları bölümünde tahsil eden vergi tutarı Erzurum’da 625,0 milyon, KUDAKA istatistik Bölgesinde 801,3 milyon, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 1,1 milyar, Doğu Anadolu Bölgesinde 3,0 milyar TL oldu. Erzurum’un tahsil edilen vergi tutarı Doğu Anadolu Bölgesi toplamında yüzde 20,5’lik pay edindi.

Mart Ayı Bölge İlleri Tahsilat Oranları

Doğu Anadolu Bölgesi illeri bazında vergi tahsilat oranı Tunceli’de yüzde 48,79, Ağrı’da yüzde 17,30, Kars’ta yüzde 5,4, Erzurum’da yüzde 39,23, Ardahan’da yüzde 34,84, Erzincan’da yüzde 35,59, Bingöl’de yüzde 32,26, Elazığ’da yüzde 31,74, Muş’ta yüzde 34,70, Malatya’da yüzde 35,59, Bitlis’te yüzde 27,76, Iğdır’da yüzde 27,98, Van’da yüzde 21,0, Hakkari’de yüzde 14,19 olarak açıklandı.