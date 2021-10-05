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Erzurum sokak hayvanlarının yanında

Samsung Türkiye’nin hayata geçirdiği proje kapsamında Samsung Mobil Ürünler Yetkili Servis merkezlerinin önlerindeki mama kapı proje uygulamasını Erzurum’da başlattı.

ERZURUM 05.10.2021, 14:32
Erzurum sokak hayvanlarının yanında

Samsung Türkiye’nin hayata geçirdiği proje kapsamında Samsung Mobil Ürünler Yetkili Servis merkezlerinin önlerindeki mama kapı proje uygulamasını Erzurum’da başlattı.

Dünya Hayvanları Koruma Haftası kapsamınsa hayvanlara karşı yapılan haksızlıklara dikkat çekmek ve bu sorunları engellemek için hayvan hakları hakkında farkındalık oluşturulması amaçlanan projede Samsung Türkiye, sokak hayvanlarının içinde bulundukları koşullar konusunda bir farkındalık sağlamak amacıyla anlamlı bir projeyi Samsung Yetkili Satıcılarında Erzurum’da hayata geçirdi.

Proje kapsamında Mobil Ürünler Yetkili Servis merkezlerinin önlerinde sokak hayvanları için besleme üniteleri bulunacak. Sokak hayvanları içinde kedi, köpek maması ile su kapları yer alan bu ünitelerden beslenerek hediye mama projesine katkıda bulunulacak.

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