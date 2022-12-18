Erzurum Sivil Toplum Platformu Güvenli ile devam etti

Erzurum Sivil Toplum Platformu Olağan Genel Kurul Toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan Olağan Genel Kurul’da Abdullah Mustafa Güvenli ve yönetimi güven tazeledi.

Divan Başkanlığını Cemalettin Hınıslıoğlu’nun yaptığı Genel Kurul Abdurrahman Gazi Vakfında gerçekleştirildi.

Gündem maddelerinin okunması ve geride kalan dönemin ibrasından sonra söz alan Başkan A. Mustafa Güvenli teşekkür etti.

Kurulduğu günden bu yana, Erzurum’un eğitim, ekonomi, kültür, siyaset konuları ile yakından ilgilenen; sorunların çözümü için çalışmalar yürüten; ortak dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olan Erzurum Sivil Toplum Platormu’nun Türkiye’de ki bir kaç platformdan biri olduğu dile getirildi.

Meslek odası, sendika ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katılımıyla kurulmuş olan Erzurum Sivil Toplum Platformu Genel Kurulu’nda tek liste aday oldu. Üyelerin oylarının tamamını alan A. Mustafa Güvenli yeni dönemde de bütün güçlerini Erzurum’un hayrına olacak işlerden yana harcayacaklarını belirtti.

Güvenli, sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çektiği konuşmasında faaliyetlerinin eğitim, ekonomi başta olmak üzere Erzurum ve Erzurumlunun ihtiyaç duyduğu her alanda devam ettiğini bundan sonra da daha da artarak süreceğini ifade etti.

Çatısı altında sendika, dernek, vakıf, meslek odası ve çeşitli kurumlarla Erzurum’da yaşanan olumsuzlukları, neler yapılabileceğini masaya yatıracaklarını; bundan sonraki süreçte de Erzurum’un sesi olmaya devam edeceğini kaydeden Güvenli, yeni dönemin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Platform üyesi bütün başkanlara teşekkür eden Güvenli, bir dayanışma, kardeşlik, paylaşmanın bu platform ile vücut bulduğunu söyleyerek, örnek alınan bir platform olduklarını hatırlattı.

Yapılan Seçim sonrası Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu; Abdullah Mustafa Güvenli, M. Hanefi İspirli, Mustafa Karataş, A. Kerim Kavaz, Fahrettin İlter, Abdulnasır Polat, M. Zeki Korkmaz.