Erzurum Şirketleşme sermayesinde sıra atladı

Erzurum Bölge illeri içinde şirket sermayesi toplamı büyüklüğü bakımından 4’üncü sıraya yükseldi.

TOBB illere Göre Kurulan Şirketlerin 4 aylık Sermaye Dağılımı sonuçlarını açıkladı. Erzurum’da bu yılın Nisan ayında kurulan 23 şirket sermayesinin 17,2 milyon; Ocak - Nisan döneminde kurulan 106 şirket sermayesinin 67,2 milyon TL olduğu bildirildi. Erzurum Bölge illeri içinde şirket sermayesi toplamı büyüklüğü bakımından 4’üncü sıraya yükseldi

Nisan Ayı Bölgesel Veriler ve Erzurum

TOBB verilerine göre, Nisan ayı bazlı şirket kurulum sermayesi, 23 şirketin kurulduğu Erzurum’da 17,2 milyon, 36 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 19,8 milyon, 61 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 40,3 milyon, 205 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 144,1 milyon olarak bildirildi.

Bölgesel Veriler ve Erzurum

TOBB şirket kurulum sermayesi verilerine göre, bu yılın ilk 4 ayında şirket kurulum sermayesi, 106 şirketin kurulduğu Erzurum’da 67,2 milyon, 172 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 85,8 milyon, 298 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 184,4 milyon, bin 33 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 675,5 milyon TL olarak aktarıldı.

Erzurum’un Sermaye Payı

TOBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, Erzurum’un bu yılın Ocak - Nisan ölçeğinde şirket kurulum sermayesi payı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 78,3, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzde 36,4, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 9,95 olarak değerlendirildi.

Bölge İlleri Dağılımı

4 aylık ölçütte şirket kurulum sermayesi Van’da 130,8 milyon, Erzurum’da 67,2 milyon, Elazığ’da 81,4 milyon, Malatya’da 115,6 milyon, Ağrı’da 46,2 milyon, Muş’ta 64,3 milyon, Iğdır’da 31,9 milyon, Bingöl’de 20,9 milyon, Ardahan’da 8,8 milyon, Bitlis’te 33,0 milyon, Hakkari’de 35,3 milyon, Kars’ta 11,6 milyon, Erzincan’da 17,1 milyon ve Tunceli’de 10,9 milyon TL olarak bildirildi.