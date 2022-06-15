Erzurum SGK’dan örnek davranış

Erzurum Sosyal Güvenlik Kurumu; eski Palandöken Devlet Hastanesinin bahçesinde kullanılmayan bayrak direğine sahip çıkarak metrelerce büyüklükte dev Türk Bayrağı yaptırarak semalarda dalgalanmasını sağladı.

Vatanın bölünmez bütünlüğünün simgesi olan bayrağın bu şekilde dalgalanması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılandı.