Erzurum şehir tiyatrosu Türkiye turnesine çıkıyor

Erzurum Şehir Tiyatrosu; Kültür ve Turizm Bakanlığının maddi katkılarıyla hazırlanan “Dursun istemez” adlı oyunla 01-22 Mart tarihlerinde Türkiye turnesine çıkıyor. Erzurum’da 21-27 Şubat tarihlerinde oyun büyük ilgi gördü, seyirler tarafından ayakta alkışladı.

Yönetmenliğini Semih Yetimoğlu, Sanat yönetmenliğini Ercan Seval, sahne amirliğini Feridun Korukçu, Dekor ve müziklerini Abdullah Darı, kostümlerini Emin Teber’in yaptığı ‘Dursun İstemez’ adlı oyun ile Erzurum’u temsil edecek.

Yönetmen Semih Yetimoğlu, “Sanatla herkesi kucaklamaya hazırız. Sevgiyle büyürüz, sevgiyle şekillenir yaşam. Sevgiyle kucaklaşalım. Kötülüklerden arınalım.

“Dursun İstemez” adlı oyunumuzda Sahte bir avukatın yalan, sahtekarlık ve riya ile insanların yaşam ümitlerini nasıl çaldığı, darmadağın olan bir ailenin çöküşü. Kızının yaşama dair mesajları ve feryatları. Dolandırılan insanların insanlığa ibret olacak mesajları.

Aile içinde kuşak çatışması, Batıya özenti, tahribatı, ailenin önemi ve öze dönüş.

Aile yapısı güçlü olan milletin devlet yapısı da çok güçlü olacaktır; çünkü aile toplumun özüdür. Manevi değerlerini kaybeden aile yapısı çöken ülkenin manevi çöküşü de hızlı olmuştur. Başlarda yalnızca aile ortamlarında yaşanan dejenerasyon zamanla toplumun tüm kesimlerine yayılır. Sevgi saygı ve sadakat yerine kıskançlık ikiyüzlülük gibi kötü davranışlar ortaya çıkar. Güven adalet şefkat ve merhamet körelince bireylerin bir arada huzur ve barış içinde yaşamaları da imkansızlaşır.

Reyting uğruna ziyan edilen gençlik ile insanlığımıza sunulan istikbal kapısının acı gerçeklerini göstermek. Geçmişi olmayanın geleceği olmaz. Sevgiyi, saygıyı, Vatan duygusunun önemi, hayatın tüm renklerini ve kendi değerlerimizi gelecek nesillere aktarmak. Toplum olarak bizi biz eden değerlerimizin farkındalığını sağlamaktır amacımız. Tiyatromuza destek olan herkese canı gönülden teşekkürlerimizi sunarız. Tüm tiyatro dostlarını oyunumuza davet ediyoruz” dedi.

Oyunda görev alan oyuncu kadrosu şu isimlerden oluşuyor; Semih Yetimoğlu, Ercan Seval, Feridun Korukçu, Emin Teber, Yağmur Göral, Kübra Atacan, Beyza Sağlam ve Kadir Babacan.