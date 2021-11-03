Erzurum Şehir Hastanesi’nde bazı branşlarda gece poliklinik hizmetleri başladı

Erzurum şehir hastanesinde pandemi sürecinde yaşanan yoğunluğu azaltmak için bazı branşlarda hafta içi 17:00 21:00 saatleri arasında gece poliklinik hizmetleri verilmeye başlandı.

Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan hastane Başhekimi Dr. Öğretim üyesi İbrahim Hakkı Tör; “Covid -19 vakalarına ilimizde açıldığı günden beri büyük bir özveri ile bakan hastanemizde normal hasta bakımında bir yoğunluk oldu ,bizde hastane yönetimi olarak bakanlığımızın verdiği talimatla bu yoğunluğu azaltma adına bazı branşlarda gece poliklinik hizmeti vermeye başladık.

Hastanemiz ;Göz,Göğüs,Cildiye,İç Hastalıkları ve KBB polikliniklerinde gece 17:00-21:00 saatleri arasında hafta içi gündüz verdiğimiz hizmetler gibi bu birimlerde de hizmetlerimiz aynı şekilde devam edecek” dedi.

MHRS(182) üzerinden randevu ile

Başhekim Dr. öğretim üyesi İbrahim Hakkı Tör; Vatandaşlarımızın belirlenen polikliniklere gece muayene olmak içinde MHRS(182) üzerinden randevu alarak hastaneye gelebileceklerini sözlerine ekledi.