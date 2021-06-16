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Erzurum Şehir Hastanesi tüm birimleriyle hizmete başladı

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, pandemi hastanesi olarak kullanılan Erzurum Şehir Hastanesi’nin tüm birimlerinin hizmete açıldığını duyurdu.

ERZURUM 16.06.2021, 14:02
Erzurum Şehir Hastanesi tüm birimleriyle hizmete başladı

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, pandemi hastanesi olarak kullanılan Erzurum Şehir Hastanesi’nin tüm birimlerinin hizmete açıldığını duyurdu.

İl Sağlık Müdürü Bedir, sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Erzurum Şehir Hastanesi tüm birimleriyle tekrar faaliyetlerine başlamıştır. Pandeminin başından beri çok büyük hizmetler sunan Şehir Hastanemiz acil servisi, poliklinikleri, yataklı servisleri ve ameliyathaneleriyle tekrar güzel şehrimizin ve bölgemizin hizmetindedir. Hastanemiz 4 ayrı binadan oluştuğu için, Covid-19 hastaları ayrı binalara alınmış ve normal hastalar için teması minimuma indirecek güvenli alanlar oluşturulmuştur. Ayrıca aşı hizmetimizde C blokta tamamen güvenli bir katta devam edecektir. Hastaneniz tüm hastalıklar için hizmetinizdedir.”
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