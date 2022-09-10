Erzurum sağlığında büyük güç birliği

Erzurum’da yürütülen sağlık hizmetlerinin değerlendirilmesi, Şehir Hastanesi ile Üniversite Hastanesi arasındaki ortak çalışmalar ve iş birliğinin daha da geliştirilmesi amacı ile önceki dönem Sağlık Bakanı Prof.Dr. Recep Akdağ başkanlığında İl Sağlık Müdürlüğü heyeti, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Erzurum Tıp Fakültesi Dekanı ve Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi yöneticileri ile istişare ve koordinasyon toplantısı yapıldı.

Kentte sunulan tıbbi hizmetlerin tek tek ele alındığı toplantıda, her iki hastanenin güç birliği içerisinde, birbirlerini tamamlayıcı rollerde ortak hedefler ve yol haritası belirlendi.

Toplantı öncesinde Prof. Dr. Akdağ, sağlık il yöneticileri, her iki hastanenin başhekimleri ve Büyükşehir Belediye Başkanlığı yetkilileriyle beraber şehir hastanesi peyzaj çalışmalarını da ayrıntılı bir şekilde yerinde değerlendirerek, sonrasında polikliniklerde muayene olan hastalarla, hekim ve sağlık çalışanlarıyla uzun süre sohbet etti.

Hastanenin yoğun bakımlarının ve servislerde yatan hastaların ziyaret edildiği gezide hasta ve hasta yakınlarından gelen memnuniyet ve geri bildirimler tek tek not edildi.