Erzurum Refah’tan İsrail’e sert tepki

İsrail’in Kudüs’teki işgal ve istila girişiminin yanı sıra Mescid-i Aksa’ya yapılan saldırı, Erzurum’da da tepkilerin hedefi oldu. Erzurum’da İsrail’i kınamak ve Filistin’e destek vermek amacıyla oluşturulan araç konvoyunda Yeniden Refah Partisi’nin Erzurum teşkilatları da yerini aldı. İl Başkanı Fatih Kaylı’nın öncülüğünde bir araya gelen Yeniden Refah Partililer, tepki konvoyuna çok sayıda araçla katılırken, İsrail’i tel’in edici sloganlar da attılar.

Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, Kudüs’ün tüm semavi dinler için özel bir anlam taşıdığının altını çizerek, “Kudüs ve dolayısıyla Mescid-i Aksa, bizim ilk mabedimiz ve kıblemiz, İslam dünyasının da onur ve namusudur. Alçaklığın, mazlum kanı akıtmanın ve vicdansızlığın öteden beri ikamet adresi olan İsrail, ne yazık ki kutsalımıza ve mabedimize yönelik saldırı ve baskıları adet edinmiş, Müslüman Filistinli kardeşlerimize zulmetmeyi gelenek haline getirmiştir. İsrail artık haddini aşmaya ve sabrımızı taşırmaya başlamıştır. İsrail unutmasın ki, ümmet olarak ayağa bir kalkar ve harekete bir geçersek, vallahi Kudüs’ü onlara dar eder, girecekleri her deliği lanetli İsrail askerlerine mezar ederiz!” dedi.

Milli Görüş’ün merhum lideri Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın ömrünü Siyonizm’e karşı mücadeleyle geçirdiğini dile getiren Yeniden Refah Partisi Erzurum İl Başkanı Fatih Kaylı, “Biz Erbakan hocamızın yolundan ve onun bize emanet ettiği davadan asla şaşmadık, şaşmayacağız. Siyonizmle, Emperyalizmle ve Büyük Ortadoğu Projesi ile dün olduğu gibi, bugün ve bundan sonra da mücadele etmeye ve karşısında durmaya devam edeceğiz. İsrail er ya da geç görecek; Ebabil olup üzerlerinde uçacağız! Taş olup başlarına yağacağız! Kudüs’ü işgal etmenin ve Mescid-i Aksa’yı istila etmenin hesabını bu soysuz lanetli kavimden mutlaka ama mutlaka soracağız” diye konuştu.