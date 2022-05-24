Erzurum patentte 11’inci sırada

Nisan ayında 6 patent üreten Erzurum, yılın ilk dört ayında 43 patent başvurusu gerçekleştirdi. İl başvuru sayısı bazında Bölgede 1, Türkiye illeri sıralamasında ise 11’inci oldu.

Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT) 2022 Nisan ayı iller patent başvuru sayılarını açıkladı. Nisan ayında 6 patent üreten Erzurum, yılın ilk dört ayında 43 patent başvurusu gerçekleştirdi. İl başvuru sayısı bazında Bölgede 1, Türkiye illeri sıralamasında ise 11’inci oldu..

Nisan Ayı Erzurum ve Bölgesel Veriler

Nisan ayı kaydında Erzurum’da 6, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinden 6, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 16, Doğu Anadolu Bölgesinden 29, Türkiye’den ise 721 patent başvurusu kaydedildi. Erzurum’un Nisan ayı patent başvuru sayısı bölge toplamında yüzde 20,68’lik pay edindi

Bölgesel Veriler ve Erzurum

Bu yılın ilk 4 aylık döneminde Erzurum’dan 43, KUDAKA istatistik Bölgesinde 45, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 64, Doğu Anadolu Bölgesinde 126, ülkede 2 bin 303 patent başvurusu kaydedildi. İlden yapılan patent başvuru sayısı KUDAKA istatistik Bölgesinde yüzde 95,5, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 67,1, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 34,12, ülkede ise 1,86’lık pay edindi.

Bölge İlleri Başvuru Dağılımı

Ocak- Nisan döneminde Doğu Anadolu Bölgesinde bulunan 1 ilden patent başvuru yapılmazken 13 ilden 126 başvuru oldu. 4 aylık dönemde Erzurum’dan 43, Elazığ’dan 9, Bitlis’ten 6, Ağrı’dan 3, Malatya’dan 20, Van’dan 14, Kars’tan 4, Iğdır’dan 11, Muş’tan 5, Tunceli’den 8, Erzincan’dan 1, Hakkari’den 1, Ardahan’dan 1 başvuru yapıldı. Bingöl’den ise başvuru yapılmadı.

Erzurum ülkede 11’inci sırada

Erzurum patent başvuru sayısı düzeyinde ülkede 11’inci sırada yer aldı. Ülkede en yüksek sayıda patent başvurusunun yapıldığı 20 il; İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Kayseri, Gaziantep, Sakarya, Antalya, Manisa, Kocaeli, Erzurum, Aydın, Adana, Denizli, Konya, Kütahya, Çanakkale, Eskişehir, Mersin, Malatya olarak açıklandı.