Erzurum Narkotik Suçlarla Mücadele şube ekipleri, gençler için sahada

Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere uyuşturucunun zararlarıyla ilgili bilgilendirme yapıldı.

Atatürk Üniversitesi kampüsünde stant kuran Erzurum İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele şube müdürlüğü ekipleri, üniversite öğrencilerine uyuşturucu maddelerin zararıyla ilgili bilgilendirmelerde bulunarak broşür dağıttı.

Ayrıca ekipler, İçişleri Bakanlığı tarafından geliştirilen UYUMA (Uyuşturucuyla Mücadele Uygulaması)’nın tanıtımını yaptı.