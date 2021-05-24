Erzurum Millî Eğitimden Oscarlık başarı

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencisi İdil Büyükgölcigezli, çevre mühendisliği alanında hazırladığı projeyle ABD’de düzenlenen Uluslararası Bilim ve Mühendislik Yarışması’nda (ISEF) SPIE büyük ödül kategorisinde dünya dördüncüsü oldu.

Regeneron ISEF Bilim ve Mühendislik Yarışması, ABD’nin çeşitli şehirlerinde lise seviyesinde düzenlenen dünyanın en büyük bilim yarışması olma özelliğini taşıyan ve her yıl 80’den fazla ülkeden, 1.100’ün üzerinde projeyle yaklaşık 1.800’den fazla öğrencinin katılımıyla gerçekleşen yarışmada Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencilerinden İdil Büyükgölcigezli, danışman öğretmeni Dr. Şengül Tuğba Özeken Berber’in rehberliğinde başlamış olduğu çalışmasıyla “Çevre Mühendisliği” alanında büyük ödül kategorisinde dünya dördüncüsü oldu.

Erzurum İl Millî Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, yaptığı açıklamada İdil Büyükgölcigezli’nin hazırladığı, danışmanlığını Dr. Şengül Tuğba Özeken Berber’in yaptığı "Safranın ve Kristal Viyole Boyar Maddelerinin Pyracantha Cocciena Biyokütlesi ile Adsorpsiyonu “adlı projesinin, dünyanın en saygın proje yarışmalarından biri olarak kabul edilen ve ABD’de düzenlenen ISEF’te büyük ödül kategorisinde büyük ödül aldığını bildirdi. Bu başarının sabır ve emek gerektiren, yıllar süren çalışmalar sayesinde kazanıldığını ve tesadüf olmadığını kaydeden Kaygusuz, “Öğrencimiz daha önce de 2018 yılı TÜBİTAK Ortaokul Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışmasında Pyracantha coccinea bitkisi kullanılarak atık sulardaki zararlı boyar maddelerin giderilmesine dair araştırma projemiz Biyoloji alanında Erzurum bölge birinciliği ödülünü aldıktan sonra geliştirilerek başka zararlı boyar maddelerle kapsamı genişletirken diğer taraftan sıcaklık, zaman gibi diğer faktörlerin deneysel şartlara etkisini araştırarak 2019 TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması’nda Kimya alanında Erzurum Bölge birinciliği ve finalde Türkiye ikinciliği ödüllerine layık görülmüştür.” dedi.

Kaygusuz konuşmasına şöyle devam etti: “Çocuklarımız ülkemizin geleceğidir. Sorumluluklarının ve yeteneklerinin farkında bireyler yetiştirmek amacıyla çıktığımız bu yolda bilimsel araştırma becerilerine sahip, çevreye duyarlı, insanlığa ve ülkesine hizmet edecek bireyler yetiştirmenin gururunu yaşıyoruz. Erzurum Millî Eğitim Müdürlüğümüze bağlı olarak özel yetenekli çocukların gelişimine katkı sağlamak üzere hizmet vermekte okullarımız bugüne kadar ulusal düzeyde birçok başarılara imza atmaktadır. Ancak bugün bu çok özel başarı ile uluslararası bir başarıyı ülkemize kazandırarak bizleri gururlandırmıştır. Bu başarıdan dolayı başta öğrencimiz İdil Büyükgölcigezli ve ailesi olmak üzere danışman öğretmenimiz Dr. Şengül Tuğba Özeken Berber’e, Remzi Sakaoğlu Bilim ve Sanat Merkezi yönetici ve öğretmenlerine, Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi yöneticileri ile kıymetli akademisyenlerine çok teşekkür ederim” dedi.