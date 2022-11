Erzurum Kitap Fuarı, Cuma günü açılıyor

Erzurum’da ikincisi düzenlenecek olan Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarı, Cuma günü açılış programı ile başlıyor. 10 gün sürecek olan fuarda Türkiye’nin en önemli 40 yazar ve fikir adamı Erzurum’a gelerek okurları ile buluşacak. 100 bin kişinin ziyaret etmesi beklenen fuar Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve MNG Expo ortaklığı ile düzenleniyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, MNG Expo ile ikinci kez Doğu Anadolu Erzurum Kitap Fuarını düzenlemek için hazırlıklarını tamamladı. Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen kitap fuarı, 4 Kasım’da ‘Kitapla Kalın’ sloganı ile kapılarını açacak. 10 gün sürecek olan fuara yaklaşık 120 yayın evi stant kuracak. Türkiye’nin en prestijli kitap fuarları arasında gösterilen Erzurum Kitap Fuarı ile Erzurum’a adeta birçok yıldız isim gelerek sevenleri ile buluşacak. Recep Tayyip Erdoğan Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan organizasyona 100 bin ziyaretçinin gelmesi beklenirken, bölge kentlerde yaşayan üniversite öğrencilerinin de hafta sonları gerçekleşecek söyleşi ve imza törenlerine katılımı bekleniyor. Ayrıca kente gelen ünlü yazalar zaman zaman okullarda öğrencilerle de bir araya gelecek. Program akış ve söyleşi saatleri Erzurum Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına ait resmi sosyal medya hesaplarından yayımlanacak.

Edebiyatın kalbi Erzurum’da atacak

Erzurum Kitap Fuarı’na katılacak isimler şöyle; “İkbal Gürpınar, Hayati İnanç, Pelin Çift, Erhan Altunay, Ahmet Yenilmez, Mustafa Ağırman, Yusuf Kaplan, İhsan Süreyya Sırma, Ahmet Turgut, İhsan Şenocak, Varol Yaşaroğlu, Sevda Tüküsev, Sırkı Aslanhan, Ahmet Selçuk İlhan, Mehmet Ali Arslan, Emine Şenlikoğlu, Recep Demirkaynak, Ayla Aydemir, Mustafa Armağan, Cumali Sever, Gökhan Müftüoğlu, Sinan Yağmur, Nurullah Genç, Cihangir İşbilir, Turgut Tunç, Hulki Cevizoğlu, Said Ercan, Dursun Ali Erzincanlı, Vehbi Vakkasoğlu, Mustafa Karataş, Serdar Tuncer, Mario Levi, Benim Hocam ekibi, Mehmet Akif Ersoy, Halit Ertuğrul, Fatih Duman, Cihan Aktaş, Taha Kılınç, Savaş Barkçin, Sinan Akyüz.”

Başkan Sekmen’den fuara davet

Erzurum Kitap Fuarına herkesi davet eden Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Erzurum’da daha önce birçok kitap fuarı düzenledik. Düzenlenen kitap fuarlarına ilgi her zaman çok güzel oldu. Geçtiğimiz yıl MNG Expo ile ortak bir proje başlattık ve bunu geleneksel hale getirelim dedik. İkincisini düzenlediğimiz fuarın bu yıl sloganını ise ‘Kitapla Kalın’ olarak belirledik. Erzurum edebiyat tarihinde çok önemli bir şehir. Erzurum insanı, her zaman kitaplarla, okumayla, yazmayla hemhal olmuştur. Kitabı seven bir şehir olarak bu tür organizasyonlar çok verimli ve faydalı oluyor. Cuma gününden başlamak suretiyle 14 Kasım’a kadar ülkemizin çok önemli 40 yazar ve fikir adamını 10 gün boyunca şehrimizde ağırlayacağız. Fuar alanında hazırlanan platformlarda söyleşiler düzenlenecek. Ayrıca 100 yazarımızın da imza töreni ile okurlarıyla buluşmasını sağlayacağız. Genç kardeşlerimiz başta olmak üzere bu güzel organizasyondan tüm vatandaşlarımızın en üst düzeyde istifade etmelerini bekliyorum” dedi.