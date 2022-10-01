Erzurum kent meydanında meme kanseri farkındalık etkinliği

Erzurum’da meme kanserine dikkat çekmek ve taramanın önemini anlatmak amacıyla Havuzbaşı Kent Meydanında Mobil KETEM Kanser Tarama Aracı ile tarama yapıldı, vatandaşlara yönelik bilgilendirme yapıldı.

Meme kanseri dünyada ve ülkemizde kadınlarda en sık görülen ve aynı zamanda en sık ölüme neden olan kanser türü olarak dikkat çekiyor. Ülkemizde bir yılda yaklaşık 19 bin kadına meme kanseri teşhisi konuluyor. Her 4 kadın kanserinden birisi meme kanseri olarak görülüyor. Erkeklerde meme kanserinin kadınlara oranla çok daha az sıklıkla görüldüğü, tüm meme kanserlerinin yüzde 1’inden azının erkeklerde izlendiği belirtiliyor.

Geçmişte ancak ileri evrelerde yakalanan meme kanseri, günümüzde Sağlık Bakanlığınca yürütülen “Kanser Kontrol Programları” sayesinde erken dönemde tespit edilebiliyor. Erken evrelerde tespit edilen meme kanserlerinin tedavileri daha başarılı olmakta, kişilerin yaşam kalitesi önemli ölçüde artmakta ve meme kanserine bağlı ölümler engellenebiliyor. Kanser Kontrol Programları ile meme kanseri, rahim ağzı kanseri, kalın bağırsak kanseri için ‘ücretsiz’ tarama hizmeti verilirken kanserden korunma konusunda bilgilendirme çalışmaları yapılıyor.

Ekim ayı Meme Kanseri Farkındalık Ayı olması sebebiyle bu ayda meme kanserinden korunma ve erken tanısının konulabilmesi için taramanın önemi anlatılıyor.

Erzurum’da da bu kapsamda çalışmalar yürütülürken eğitimler, etkinlikler düzenleniyor.

Erzurum Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Birgül İbişoğlu; yaptığı açıklamada, “İçinde bulunduğumuz ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı olarak tanımlanmaktadır. Meme kanseri dünyada ve ülkemizde kadınlarda en sık görülen kanser başında gelmektedir. Bu taramalarda 2 yıldır kadınlarımıza mamografi çekerek, mamografilerde onların risk durumuna göre değerlendirip gerekirse erken tanıyla onların hayat kalitelerini bozmadan tedavilerine kavuşabilmeleri için elimizden gelen çalışmaları yapmaya çalışıyoruz. Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü olarak bu farkındalık ayında pembe kurdele, stantlarımızla ve mobil tarama tırımızla kadınlarımıza mamografiyi ulaştırmaya çalışıp, onlar için elimizden geleni yapmaya çalışacağız” dedi.