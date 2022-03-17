Erzurum Kent Konseyi’nden Berat Kandili kutlama mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Berat Kandili nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Başkan, Tanfer, mesajında, kandillerin birlik, beraberlik ve kardeşlik için eşsiz bir fırsat olduğunu belirterek, Berat Kandili’nin tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlara vesile olmasını diledi.

Ramazan ayına az bir zaman kala Beraat Kandiline ulaşmış olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Tanfer,“Yüce Allah’ın sınırsız af, merhamet, yardım ve bereketine vesile olan Ramazan Ayı öncesinde mübarek Berat Kandili’ne erişmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Dini duyguların yoğunluk kazandığı merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruk noktasına ulaştığı, bu duygularla değerli hemşehrilerimizin, Berat Kandilini, Türk-İslam Alemine hayırlara vesile olmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.” ifadelerini kullandı.