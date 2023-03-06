Erzurum Kent Konseyi’nden Berat Kandili kutlama mesajı

Erzurum Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Tanfer, Berat Kandili nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.

Başkan, Tanfer, Ramazan ayının haberci ve de müjdecisi olduğunu ifade ederek, kandillerin birlik, beraberlik ve kardeşlik için eşsiz bir fırsat olduğunu belirterek, Berat Kandili’nin tüm İslam alemine ve insanlığa hayırlara vesile olmasını diledi.

Ramazan ayına az bir zaman kala Beraat Kandiline ulaşmış olmanın mutluluğu içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Tanfer, “Yüce Allah’ın sınırsız af, merhamet, yardım ve bereketine vesile olan Ramazan Ayı öncesinde mübarek Berat Kandili’ne erişmenin heyecan ve mutluluğunu yaşıyoruz. Kalplerimizi Rahman’a açılan yol ve her birimizi de razı olduğu birer kul eylesin. Mevla, hepimizi sağlık, sıhhat ve muhabbetle, barış ve huzurla, birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan ayına kavuşturmayı nasip etsin. Bu gecenin İslam dünyasının kardeşliğine, insanlığın hidayetine, ülkemizin dirlik, birlik ve beraberliğine vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan niyaz ediyorum.

Dini duyguların yoğunluk kazandığı merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma duygularının doruk noktasına ulaştığı, bu duygularla değerli Erzurumlu hemşehrilerimizin, Berat Kandilini, Türkİslam Alemine hayırlara vesile olmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.”