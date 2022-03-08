Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisinden 8 Mart etkinliği

Erzurum Kent Konseyi Kadın Meclisince 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Kadın Meclisi üyelerince Tortum ve Uzundere ilçesindeki kadın esnaf ve kadın çiftçiler ziyaret edilerek, çiçek takdim edildi.

Etkinliklere Erzurum Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü Serpil Keser, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Nesrin Şerbetçioğlu ve kadın meclisi üyeleri katıldı.

İlk ziyareti Tortum Belediyesine gerçekleştiren kadın meclisi üyeleri burada kadın personelin 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Daha sonra ilçede başarılı kadınları ziyaret eden heyet, kadınların sorunların dinledi. İlçedeki kadın esnaf ve üreticiler, Şahinur Öznur, Fatma Tohumcu, Birgül Yılmaz, Hülya Akbulut, Bülbül Berice, Hatice Tarhan, Hanım Güngör, Fatma Akar’ı ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler.

Pestil üretimi yapan Fatma Akar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Devlet imkanlarıyla serayı kurdum. Kendi imkânlarımla işimi geliştirdim. Şu an dışardan kuru erik alarak pestil yapıyorum. İşimin zorlukları var ancak başarılı olunca bu zorlukları unutmuyorum. İşini kurmak isteyenler pes etmesin ve mücadeleci olsun. Kent Konseyi Kadın meclisimize bizleri yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz” dedi.

Daha sonra Uzundere Belediye Başkanı Hilmi Aktoprak ile görüşen kadınlar, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Başkan Aktoprak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti anlatarak, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Şerbetçioğlu ise 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde iş hayatında başarılı olan karınları ziyaret ettiklerini belirterek, farklı ve mücadeleci hayat hikâyelerinin kendilerini mutlu ettiğini ifade etti.

Bu yılki etkinlikleri ilçede yapmaya karar verdiklerini belirten Şerbetçioğlu, amaçlarının başarılı kadınları ödüllendirerek, onların sorunlarını dinlemek olduğunu söyledi.

Kadınların her alanda başarılı çalışmalarla gündeme geldiğini belirten Şerbetçioğlu, ‘’8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla başarılı kadınlarımızı ziyaret etmek istedik. Bu yıl ki etkinliklerimizi kent merkezi dışında yapmaya karar verdik. İlçelerimizdeki kadınlarımızı da unutmak istemedik. Tortum ve Uzundere çok güzel işlere imza atan kadınlarımızın hikayelerine tanık olmak bizleri mutlu etti, fırıncı, esnaf, tarım üreticisi kadınlarımızın varlığı bizleri umutlandırdı. Etkinliğimize destek olan Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımızı Sayın Mehmet Sekmen’e, Tortum Belediye Başkanı Sayın Muammer Yiğider’e, Uzundere Belediye Başkanı Sayın Hilmi Aktoprak’a ve Kent Konseyi Başkanımız Sayın Hüseyin Tanfer bey ve etkinliğimizde emeği geçen yürütme kurulu üyelerimize teşekkür ederim. Tüm Kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum’’ dedi.

Erzurum Kadın ve Engelli Koordinasyon Merkezi Şube Müdürü Keser ise başarılı kadın hikâyelerine tanık olmanın kendilerini mutlu ettiğini belirterek, 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutladı.