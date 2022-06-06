Erzurum kent konseyi engelliler meclisinden anlamlı etkinlik

‘Dünya Çevre Günü’nde Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi tarafından özel bir etkinliğe imza atıldı.

Aziziye Tabyalarında gerçekleştirilen etkinlikle anlamlı bir mesaj verildi.

Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Abdullah Keleşoğlu beraberindeki Kent Konseyi Engelliler Meclisi üyeleriyle Aziziye Tabyaları’nda çevreye duyarlı bir etkinlik yapıldı. Görme engelli, bedensel engelli, zihinsel engelli üyeler ile birlikte Aziziye Tabyalarında tüm dünyaya bir mesaj verildi. Tabya içerinde ve çevresinde bulunan çöpler, atık malzemeler toplanarak daha temiz bir çevre, daha temiz bir dünya için duyarlı olma çağrısı yapıldı.

Kent Konseyi Engelliler Meclis Başkanı Abdullah Keleşoğlu, “Dünya Çevre Günü münasebetiyle Erzurum Kent Konseyi Engelliler Meclisi olarak memleketimizin nadide manevi mekanlarından Aziziye Tabyaları’ndaki çevre temizliği temalı farkındalık programımızda; çevre temizliği bilincini yinelemek için tabya civarında çöp anlamındaki atık malzemeleri topladık. Yaptığımız bu programda; görmeyen gözlerin, yürümeyen ayakların, çevre temizliği, gerek manen gerek fiilen çok önemli bir çalışma ve emektir.

Daha güzel ve temiz bir dünya için çevreye duyarlı olmaktan başka hiçbir engel yoktur. Bugün bu özel günde, bu özel mekanda birbirinden güzel kardeşlerimizle Aziziye Tabyaları’nda yaptığımız çevre temizliği ile tüm dünyaya bunu göstermiş olduk. Yeter ki çevremizi korumanın önemini kavrayıp bunun için bilinçli ve duyarlı olalım.

Bunun için "Çevremizi temiz, vücudumuzu zinde tutalım" veciz sözü ile de herkesi çevresine duyarlı olmaya davet ediyorum.” diye konuştu.

Özel ve temiz etkinlik, Kent Konseyi Engelliler Meclisince geleneksel hale getirilen lavaş arası börek ikramı ile son buldu.