Erzurum Kasım ayı taşıt verileri açıklandı

TÜİK 2022 Kasım dönemi İller Trafiğe kayıtlı Motorlu Kara Taşıt verilerini paylaştı. Erzurum’da Kasım ayı ölçeğinde trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısının 124 bin 864 olduğu bildirildi. Erzurum bölge illeri içinde motorlu kara taşıtı sayısı ve otomobil varlığı bakımından 3’üncü, ülkede ise 47’inci sırada yer aldı

Erzurum Her Bin Kişiye Düşen Araç Sayısı

TÜİK verileri üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği (DOSİAD) Araştırma Merkezince kaydedilen analize göre Kasım ayı kaydında Erzurum’da her bin kişiye düşen trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 165,1; her bin kişiye düşen otomobil sayısı 82,70, her bin kişiye düşen kamyonet sayısı 36,49, her bin kişiye düşen traktör sayısı ise 27.50 olarak hesaplandı.

Kasım 2022 Erzurum Araç Varlığı

TÜİK 2022 Kasım ayı verilerinde Erzurum’da 62 bin 528 otomobil, 2 bin 459 minibüs, bin 174 otobüs, 27 bin 587 kamyonet, 5 bin 946 kamyon, 3 bin 646 motosiklet, 734 özel amaçlı taşıt, 20 bin 790 traktör olmak üzere toplam 124 bin 864 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Bölgesel Veriler ve Erzurum

TÜİK verileri kaydında DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analiz sonuçlarına göre, 2022 Kasım ayı kaydında Erzurum’da 124 bin 864, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 206 bin 116, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 331 bin 132, Doğu Anadolu Bölgesinde 827 bin 641 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu kaydedildi.

2022 Ekim Ayı Bölgesel Otomobil Varlığı ve Erzurum

DOSİAD’ın TÜİK verileri kaydında yaptığı analizlere göre, Kasım ayı itibariyle Erzurum’da 62 bin 528, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 100 bin 277, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 131 bin 611, Doğu Anadolu Bölgesinde 373 bin 30 otomobilin trafiğe kayıtlı olduğu aktarıldı.

Ekim Ayı Bölgesel Traktör Varlığı ve Erzurum

TÜİK Kasım ayı verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre; Erzurum’da 20 bin 790, KUDAKA istatistik Bölgesi illerinde 31 bin 894, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinde 75 bin 943, Doğu Anadolu Bölgesinde 144 bin 311 traktörün trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Erzurum’un Araç Sayısı Payı

DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analize göre, Kasım 2022 kaydında Erzurum trafiğine kayıtlı araç sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi toplamında yüzde 60,57, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 37,70, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 15,1’lik pay edindi.

Erzurum’un Otomobil Sayısı Payı

Veriler üzerinden yapılan hesaplamalara göre, Erzurum’un otomobil varlığı KUDAKA İstatistik Bölgesi toplamında yüzde 62,35, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 47,50, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 16,76’lIk pay oluşturdu.

Bölge İlleri Motorlu Kara Taşıtı Varlığı

TÜİK verilerine göre Ağrı’da 30 bin 640, Bingöl’de 18 bin 326, Bitlis’te 23 bin 115, Elazığ’da 140 bin 555, Erzincan’da 64 bin 865, Erzurum’da 124 bin 864, Hakkari’de 8 bin 814, Kars’ta 46 bin 133, Malatya’da 200 bin 235, Muş’ta 34 bin 725, Tunceli’de 10 bin 250, Van’da 76 bin 876, Ardahan’da 18 bin 883, Iğdır’da 29 bin 360 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Motorlu Kara Taşıtları, Kasım 2022

Kasım ayında 122 bin 837 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 45,1’ini otomobil, yüzde 30,2’sini motosiklet, yüzde 14,4’ünü kamyonet, yüzde 6,4’ünü traktör, yüzde 2,9’unu kamyon, yüzde 0,5’ini minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,1’ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aylık Değişim

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 20,0 arttı

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre minibüste yüzde 56,5, otomobilde yüzde 26,5, kamyonda yüzde 19,8, motosiklette yüzde 17,9, traktörde yüzde 15,3, özel amaçlı taşıtta yüzde 14,9, otobüste yüzde 8,6 ve kamyonette yüzde 7,8 arttı.

Yıllık Değişim

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38,4 arttı

Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı motosiklette yüzde 94,0, minibüste yüzde 69,1, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 33,3, otobüste yüzde 26,8, otomobilde yüzde 26,5, kamyonda yüzde 26,1, kamyonette yüzde 17,6 ve traktörde yüzde 10,6 arttı.

Trafiğe Kayıtlı Toplam Taşıt Sayısı

Trafiğe kayıtlı toplam taşıt sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla 26 milyon 349 bin 156 oldu

Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı taşıtların yüzde 53,9’unu otomobil, yüzde 16,2’sini kamyonet, yüzde 15,5’ini motosiklet, yüzde 7,9’unu traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 1,9’unu minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Devir

Kasım ayında 868 bin 1 adet taşıtın devri yapıldı

Kasım ayında devriyapılan taşıtların yüzde 66,8’ini otomobil, yüzde 16,6’sını kamyonet, yüzde 6,7’sini motosiklet, yüzde 4,6’sını traktör, yüzde 2,7’sini kamyon, yüzde 1,8’ini minibüs, yüzde 0,6’sını otobüs ve yüzde 0,2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Otomobil

Kasım ayında 55 bin 442 adet otomobilin trafiğe kaydı yapıldı

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 16,4’ü Fiat, yüzde 10,3’ü Renault, yüzde 7,0’ı Dacia, yüzde 6,0’ı Volkswagen, yüzde 5,8’i Toyota, yüzde 5,6’sı Hyundai, yüzde 4,8’i Peugeot, yüzde 4,7’si Mercedes-Benz, yüzde 4,6’sı Opel, yüzde 4,3’ü BMW, yüzde 4,2’si Honda, yüzde 4,1’i Kia, yüzde 3,8’i Citroen, yüzde 3,0’ı Audi, yüzde 3,0’ı Skoda, yüzde 2,2’si Nissan, yüzde 2,1’i Volvo, yüzde 2,0’ı Ford, yüzde 1,1’i Suzuki, yüzde 0,8’i Seat ve yüzde 3,9’u diğer markalardan oluştu.

Ocak-Kasım döneminde 1 milyon 132 bin 739 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı

Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 4,2 artarak 1 milyon 132 bin 739 adet olurken, trafikten kaydı silinen taşıt sayısı yüzde 15,0 azalarak 32 bin 118 adet oldu. Böylece Ocak-Kasım döneminde trafikteki toplam taşıt sayısında 1 milyon 100 bin 621 adet artış gerçekleşti.

Yakıt Türü

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 70,2’si benzin yakıtlıdır

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 509 bin 774 adet otomobilin yüzde 70,2’si benzin, yüzde 17,9’u dizel, yüzde 8,5’i hibrit, yüzde 2,0’ı LPG ve yüzde 1,4’ü elektriklidir. Kasım ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 14 milyon 213 bin 13 adet otomobilin ise yüzde 36,9’u dizel, yüzde 35,1’i LPG, yüzde 26,7’si benzin, yüzde 0,9’u hibrit ve yüzde 0,1’i elektriklidir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3’tür.

Motor Hacmi

Ocak-Kasım döneminde en fazla 1300 ve altı silindir hacimli otomobil kaydı yapıldı

Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 509 bin 774 adet otomobilin yüzde 31,3’ü 1300 ve altı, yüzde 27,1’i 1401-1500, yüzde 24,4’ü 1301-1400, yüzde 9,2’si 1501-1600, yüzde 5,8’i 1601-2000, yüzde 0,8’i 2001 ve üstü motor silindir hacmine sahiptir.

Renk

Ocak-Kasım döneminde kaydı yapılan otomobillerin 203 bin 400’ü beyaz renklidir. Ocak-Kasım döneminde trafiğe kaydı yapılan 509 bin 774 adet otomobilin yüzde 39,9’u beyaz, yüzde 28,5’i gri, yüzde 11,4’ü mavi, yüzde 7,7’si siyah, yüzde 7,2’si kırmızı, yüzde 2,6’sı turuncu, yüzde 1,4’ü yeşil, yüzde 0,7’si kahverengi ve yüzde 0,6’sı sarı renklidir.