Erzurum kadın kooperatifi, kendi markasıyla dış ticarete açılıyor

Erzurum merkezde kurulan ilk kadın kooperatifi olan Erzurum Kadın Kooperatifi, kısa sürede oluşturmuş olduğu kendi markası ‘Erzurum Kadın Kooperatifi’ ile dış ticarete açılıyor.

Yöresel gıda ürünleri; bal, pekmez, tereyağı ve kuru fasülye üzerine faaliyet gösteren Erzurum Kadın Kooperatifi, kendi markasıyla dış pazarda yer almaya hazırlanıyor.

Kurulumunu 25 Aralık 2019 tarihinde tamamlayan, kısa sürede kendi markasını oluşturan kooperatif, ürünlerini yerelde ve ulusalda kendi markası üzerinden satışa sunuyor.

Erzurum Kadın Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Zeynep Polat yaptığı açıklamada, ”Erzurum merkezde kurulan ilk kadın kooperatifi olmanın ayrıcalığıyla farklı bir misyon yüklendiğimizin farkındayız. Bu bilinçle, doğal, sağlıklı, kaliteli ve lezzetli ürünlerimizi yenilikçi kimliğimizle, tüketiciyle buluştururken, tüketici sağlığını korumayı ve güçlendirmeyi hedeflemekteyiz. Çıkış ürünümüz olan balımız, Erzurum’un yüksek yaylalarında temiz ve zengin endemik bitki türlerinden elde edilerek Erzurum’un seçkin arıcılarından kadın eliyle temin edilip, Türk Gıda Kodeksi’ne uygun olarak kalite ve sağlık analizleri yapılıp, anlaşmalı olduğumuz tesisimizde üst seviye kalite ve gıda güvenliği şartlarında paketlenerek satış mağazamıza gelmektedir. Kısa vadede hedeflediğimiz satış hacmini yakalamamız, sürekli olumlu dönütler ve üründe repeat almamız bize güvenen tüketicilerimiz için artık referans olunabilecek seviyeye gelmemizi sağlayarak, Azerbaycan ve İran’a satış kanalımızı açan yol olmuştur” diye konuştu.

Polat, konuşmasına şöyle devam etti: “Erzurum Kadın Kooperatifi, kendi markasıyla markalaşma yolunda azimle ilerleyen, kendi e- ticaret sitesini oluşturmuş, Türkiye’nin önde gelen online alışveriş sitelerinde yerini almış, dijital pazarlamayı iyi kullanabilen bir kooperatiftir. Yerelde ve ulusalda kapsamlı seviyede gerçekleştirdiğimiz çalışmalarımızı sonraki süreçte, uluslararası düzeyde gerçekleştirmek en büyük hedeflerimiz arasındaydı.”

İki ay gibi kısa bir sürede ürünlerinin ihracını gerçekleştirecekleri belirten Polat, “Çok çalışmanın sonucu olan bu hedefe ulaşabilmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Tüm üyelerimize, üretici kadınlarımıza ve bize güvenen yanımızda olan dostlarımıza, bizi tercih eden tüm müşterilerimize gönülden teşekkür ediyoruz” şeklinde sözlerini tamamladı.