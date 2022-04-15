Erzurum işgücü piyasası araştırması

Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından 18 Nisan-27 Mayıs 2022 tarihleri arasında 519 işyerine online ya da yüz yüze görüşme yöntemi ile ‘’İşgücü Piyasası Araştırması’’ gerçekleştireceği açıklandı.

Erzurum’un tamamında gerçekleştirilecek bu talep araştırması ile işgücünün yapısı, sektörel bazda çalışanların cinsiyete göre dağılımı, ihtiyaç duyulan işgücü için talep edilen eğitim ve beceri durumları, temininde güçlük çekilen meslekler ile gelecekte ihtiyaç duyulan meslekler ve bu durumun nedenleri ile 2022 yılı için işgücü piyasasında beklenen mesleki değişimler gibi bilgiler derlenecek.

Bu çalışma ile birlikte Erzurum işgücü piyasasının ihtiyaçları belirlenecek ve sektörlere göre açık iş oranları hesaplamaları yapılarak işgücü ihtiyacına yönelik çalışmalar düzenlenecek.

Araştırma bilimsel ve anlamlı sonuçlara sahip olacak

Uluslararası sektörel ve mesleki sınıflandırmalar kullanılarak yapılacak araştırmada tamsayım ve örneklem yöntemi kullanılacak. Çalışma çerçevesinde tüm koordinasyon ve kontroller Genel Müdürlük bünyesinde yer alan, alanında deneyimli ‘’İstihdam Uzmanları’’ tarafından yapılacaktır. İşverenlerle yapılacak görüşmeler ise ‘’Her işsize ve işverene bir danışman’’ sloganıyla kurum bünyesinde yer alan ‘’İş ve Meslek Danışmanları’’ tarafından yüz yüze, telefonla görüşme veya online iletişim kanalları kullanılarak gerçekleştirilecek.

Saha çalışması 20 ve üzeri çalışanı olan işyerleri için tamsayım, 2-19 çalışanı olan işyerleri için ise örneklem yöntemi ile tespit edilen 519 işyerinde gerçekleştirilecektir. Çalışma sonucunda İl düzeyinde ve Türkiye genelinde istatistiksel olarak anlamlı tahminler yapılarak rapor haline getirilecek.

Erzurum işgücü piyasası analiz raporu hazırlanacak

Çalışma sonuçlarının rapor haline getirilmesi yine ‘’İş ve Meslek Danışmanları’’ tarafından gerçekleştirilecek olup, raporda Erzurum işgücü piyasası arz ve talep yönüyle ele alınacak. Yerel ve Ulusal bazda istihdam politikalarının hazırlanması ve buna göre açılacak işgücü yetiştirme kurslarının belirlenmesi açısından bu rapor büyük önem taşıyor.

Bu çalışmanın, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına, işgücü piyasasında yer alan tüm paydaşlara, sivil toplum kuruluşlarına, üniversitelere, araştırmacılara ve tüm kamuoyuna faydalı olması bekleniyor.