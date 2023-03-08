Erzurum İş Kulübü Yeşilay Haftası ve 8 Mart Kadınlar Gününe özel iş kulübü eğitimi düzenledi

Erzurum İŞKUR tarafından düzenlenen ‘İş Kulübü’nde eğitime katılan üniversite öğrencileri, işe alınmanın sırlarını öğreniyor. İş kulübü lideri Ali Haydar Kolik’ten iş için müracaattan, CV hazırlamaya, beden dilinden mülakata kadar birçok konuda eğitime alınan öğrencilere iş bulma yarışında akranlarının önüne geçmeyi hedefliyor.

Türkiye İş Kurumu Erzurum Müdürlüğü, üniversite öğrencileri ve dezavantajlı grup olarak belirtilen uzun süre iş arayanlar, kadınlar, engelliler ve hükümlülerin iş bulmalarını kolaylaştırmak için 5 ila 10 gün arasında eğitimler düzenliyor. İş Kurumu Müdürlüğü binasında dezavantajlı gruba Atatürk Üniversitesi ve Erzurum Teknik Üniversitesi’nde ise üniversite öğrencilerine eğitimler veren iş kulübü liderleri katılımcılara işe girmenin püf noktalarını öğretiyor.

8 Mart Dünya kadınlar günü ve 1-7 Mart Yeşilay Haftası nedeniyle Erzurum İl Müdürlüğü İş Erzurum Teknik Üniversitesi İş Kulübü Ofisinde İş Kulübü Eğitimi düzenlendi. Erzurum İş Kulübü tarafından Erzurum Teknik Üniversitesindeki İş Kulübü Ofisinde Genç Yeşilay Kulübü üyelerinden oluşan kadın öğrencilerine yönelik İş Kulübü Eğitimi verildi. Toplamda 2,5 gün süren eğitimin sertifikalarını Erzurum Yeşilay Başkanı Mevlüt Doğan ve Yeşilay Şube Müdürü Mehtap Yardımcı, Erzurum Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Abdulkadir Mutlu, Erzurum Teknik Üniversitesi KARPAM Öğr. Gör. Nurdan Derincegöz tarafından verildi. Ayrıca Kadınlar Günü münasebetiyle İş Kulübü Eğitimi alan katılımcılara, kadın personellere ve bulunan yetkililere karanfil takdim edildi.