Erzurum iş dünyası, “6. bölge” müjdesini bekliyor

Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Yönetim Kurulu Başkanı Saim Özakalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Erzurum ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımızın Erzurum iş dünyasına vereceği en büyük müjde; ilimizi yatırım anlamında cazip kılacak, sanayileşmesini hızlandıracak, üretim, istihdam ve ihracatını artıracak olan 6. Teşvik Bölgesi’ne alınacağımızı açıklamasıdır” dedi.

Mevcut Uygulama Süreci Uzatıyor

Bölgesel Teşvik Sistemi’nde 4 ve 5. Bölgede yer alan ve Cazibe Merkezleri Programı’na (CMP) dahil olan illerdeki OSB’lere yapılacak yatırımların 6. Bölge teşviklerinden yararlanması sağlayan uygulamanın 21 Ağustos 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan kararla sonlandırıldığını ifade eden ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Özakalın, “Bu uygulama daha sonra iş dünyasının temsilcileri olarak bizlerin, Büyükşehir Belediye Başkanımızın ve milletvekillerimizin yoğun talepleri sonucunda 1 yıl daha uzatılmış ve 2021 yılında tekrar yürürlükten kaldırılmıştı.” dedi.

Başkan Özakalın şunları söyledi; “Şu andaki uygulamada, Bölgesel Teşvik Sistemi çerçevesinde 5. Bölge teşviklerinden faydalanan ilimizdeki yatırımlar ancak CMP bağlamında komisyon tarafından uygun görülürse 6. Bölge teşviklerinden faydalanabilmektedir. Komisyon sürecinin akabinde 3 ayrı Bakanlığın onayına tabi olması gibi hususlar dikkate alındığında, süreci uzatan ve yatırımcıyı caydıran bir durum ortaya çıkmaktadır. Bölgemizin iklim şartları, işsizlik ve sanayimizin istenen seviyede olmaması da göz önünde bulundurulduğunda; özellikle tekstil ve benzeri istihdam yoğun sektörlerin olmazsa olmazı 6. Bölge teşviklerinden direkt 6. Bölge içerisine alınarak faydalanmak istiyoruz.”

“6. Bölge müjdesini bekliyoruz”

Teşvik sistemindeki mevcut durum sebebiyle, Erzurum’daki OSB’lerde hayata geçirilmesi planlanan yatırımların sekteye uğrayacağı endişesi taşıdıklarını vurgulayan Özakalın şu ifadeleri kullandı; “Teşvik uygulamasının mevcut halinin şehrimizdeki yatırımları ciddi anlamda etkileyeceğinden ve şehrin bu anlamda cazibesinin ortadan kalkacağından büyük endişe duyuyoruz. Bu durum, özellikle, ilimizin ekonomik anlamda gelişmesi, üretiminin ve istihdamının artması için yaklaşık 12 yıldan bu yana faaliyete geçirmek için ETSO olarak bizim de büyük çaba gösterdiğimiz 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki mevcut yatırımcıları ve bölgeye yatırım yapmak isteyen müteşebbisleri de başka arayışlara sevk edecektir. Bundan da en büyük zararı şehrimiz ve bölgemiz görecektir. Bu sebeple; 5+1 uygulamasının yerine en kısa zamanda kalıcı olarak 6. Teşvik Bölgesi çerçevesine alınmamızı talep ediyoruz. Müteşebbislerimizin kabuğunu kırması için tek çıkış yolunun 6. Bölge olduğunu ifade ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın İlimiz ziyaretinde de bu yöndeki taleplerimizi içeren bir dosyayı kendisine sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da iş dünyamıza bununla ilgili müjdeli bir haberi vermesini bekliyoruz ”

“6. Bölge ilimiz için hayati önem taşıyor”

Erzurum’daki OSB’lerde daha fazla sanayi işletmesinin bacasının tütmesi, üretimin ve istihdamın artması için gayret gösterdiklerinin altını çizen Başkan Özakalın, “Yatırım için Erzurum’u tercih eden müteşebbislerin yatırımları esnasında karşılaştıkları her türlü zorluğu çözmek için Valiliğimiz, Büyükşehir Belediyemiz ve Odamız imkanları ölçüsünde kendilerine destek veriyor, karşılaştıkları sıkıntıları bertaraf etmeye çaba gösteriyor. Yerel ve ulusal firmaların şehrimize yatırım yapma arzuları bizleri mutlu ettiği gibi şehir kamuoyunu da heyecanlandırıyor. Ancak bu heyecanımızın sürmesi ve şehrimize yatırım yapmak isteyen firmaların da aynı heyecanla projelerini hayata geçirmeleri için ilimizin bir an önce 6. Teşvik Bölgesi’ne alınması hayati önem taşıyor” diye konuştu.