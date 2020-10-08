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Erzurum İl Sağlık Müdürü Bedir’den sağlıkçılara moral ziyareti
ERZURUM İL SAĞLIK MÜDÜRÜ DR. GÜRSEL BEDİR ERZURUM ŞEHİR HASTANESİNİ ZİYARET EDEREK MESLEKTAŞLARINA MORAL VERİP MORAL ALDI
ERZURUM 08.10.2020, 10:07
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Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir Erzurum Şehir Hastanesini ziyaret ederek meslektaşlarına moral verip moral aldı.
Şehir Hastanesinde Covid tedavisi gören sağlık çalışanlarını ziyaret edip onlara moral desteği vermeye çalıştıklarını ifade eden Bedir, “Entübe ettiği bir Covid hastasından sonra kendisi de virüse yakalanan ve çok ağır bir hastalık dönemi geçiren hekim arkadaşımızın iyileşmeye başlaması bizi çok mutlu etti. Hastalarımızla bire bir etkileşim halinde, onların ilaç, oksijen ve diğer tedavilerini veren hemşire kardeşlerimizin yataklarından doğrulmaya başlamaları ne güzel. Hayata yeniden tutunmanın güzelliği cümlelere sığmıyor. Sizlere, hepimize illa maske, illa mesafe, illa hijyen diyorlar” dedi.
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