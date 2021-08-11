Erzurum İl Sağlık Müdürlüğü’nden “Haydi Dadaşlar Aşıya” kampanyası

Erzurum İl Sağlık Müdürü Gürsel Bedir, ‘Haydi Dadaşlar Aşıya’ kampanyasını başlattıklarını duyurdu.

Erzurum İl Sağlık Müdürü Dr. Gürsel Bedir, “Sağlık Bakanımız Dr. Fahrettin Koca’nın özellikle ‘’Covid-19’a karşı Mavi bir Türkiye haritası” istemesi bizim ve çalışma arkadaşlarımızın azmini üst seviyeye çekiyor. Son zamanlarda kamuoyuna yansıyan, spor müsabakalarına aşı olmayanların alınmayacak olması, Erzurum’daki gençlerin ’de Covid-19 aşısı vurulmasına etki yapacağına inanıyorum. Bu nedenle ‘Haydi Dadaşlar Aşıya’ kampanyamıza Erzurumspor’a gönül vermiş tüm gençlerimizi ve Dadaşları bu kampanyaya davet ediyoruz. Doğu Anadolu bölgesinde, Erzurum’un aşıda mavi olması için, tüm birimlerimizle seferber olmuş vaziyetteyiz. Şehrimizin birçok bölgesinde randevusuz aşı çadırlarımızın yanı sıra hastanelerimizin aşı stantları hizmetlerini aralıksız sürdürüyoruz. Hem aşımızı olup sağlığımızı koruyalım hem de Erzurumspor’umuzu yalnız bırakmayalım” açıklamalarında bulundu.