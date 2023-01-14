Erzurum havalimanından 864 bin 506 yolcu yararlandı

DHMİ Erzurum Havalimanı 2022 yılı verilerini paylaştı. 2021 yılına göre, 2022 diliminde Erzurum Havalimanından gerçekleştirilen uçak seferi sayısı yüzde 4, ticari uçak seferi sayısı yüzde 3, taşınan yük miktarı yüzde 4, hava yollarından yararlanan yolcu sayısı ise yüzde 11 oranında artış gösterdi.

Erzurum Havalimanı Uçak Sefer Sayısı

Dönemde Erzurum havalimanından 6 bin 720 iç, 167 dış hat üzerinden olarak toplam 6 bin 887 sefer gerçekleştirildi. Bir önceki yıla göre iç hat uçak seferi sayısı yüzde 4 oranında arttı, dış hat sefer sayısı yüzde 50 oranında yükseldi, toplam uçuş sayısı ise yüzde 4’lük artış kaydetti. Havalimanından 2021 yılında 6 bin 489 iç, 111 dış, toplam 6 bin 600 sefer yapılmıştı.

Erzurum Havalimanı Yolcu Sayısı

Erzurum hava limanından iç hatta 855 bin 867, dış hatta 8 bin 639 toplam 864 bin 506 yolcunun yararlandığı açıklandı. 2021 yılına göre, yolcu sayısı iç hatta yüzde 10, dış hatlarda yüzde 186 oranında artış kaydetti. Toplamdaki artış oranı yüzde 11 olarak belirlendi. 2021 yılında havalimanından iç hatta 777 bin 691, dış hatta ise 3 bin 19 yolcu yararlanmıştı.

Erzurum Havalimanı Ticari Uçak Seferi Sayısı

2022 yılında il havalimanından 5 bin 4274 iç, 53 dış hatta olarak toplam 5 bin 480 ticari uçak seferi düzenlendiği bildirildi. İç hat ticari uçak seferi sayısında yüzde 2, dış hat ticari uçak seferi sayısında ise yüzde 104 oranında artış yaşandığı aktarıldı. Toplam ticari uçak seferi artış oranı ise yüzde 3 oldu. 2021yılında havalimanından 5 bin 295 iç, 26 dış hat ticari uçak seferi kaydedilmişti.

Erzurum Havalimanı Taşınan Yük

Erzurum Havalimanından iç hatta 6 bin 983, dış hatta 117, toplam 7 bin 100 ton yük taşındı. 2022’de taşınan yük miktarı bir önceki yıla göre iç hatlarda yüzde 3, dış hatlarda ise yüzde 123 oranında artış yaşandı. Toplamda değişim oranı ise yüzde 4 olarak gerçekleşti. Havalimanından 2021 yılında iç hatta 6 bin 759, dış hatta ise 53 ton yük taşınmıştı.