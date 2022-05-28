Erzurum Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden dikkat çeken bir uygulama “Nöbetçi Annem”

Okul-veli işbirliğini geliştirme çerçevesinde Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi bir ilke imza attı.

Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürlüğü, Milli Eğitim Bakanlığı’nın üzerinde önemle durduğu konulardan biri olan “Velilerin okula getirilmesi, okulu benimsemesi ve bu çerçevesinde okulun bir paydaşı olması” konusunda yapılan çalışma doğrultusunda nöbetçi annem projesini başlattı.

Hamidiye MTAL de başlayan Nöbetçi Annem uygulamasıyla birlikte her gün 2 veya 3 anne okula gelerek katlarda nöbetçi öğretmenlerle nöbet tutuyor. Aynı zamanda bir program doğrultusunda da bazı derslere de girebiliyorlar. Böylelikle veliler hem okulu hem öğretmenleri hem de okul idaresini yakından tanıma fırsatı buluyorlar. Bu projede amaçlanan okul-veli-öğretmen işbirliğinin geliştirilmesi bu projeyle çok eğlenceli bir şekilde hayat buluyor.

Nöbetçi anneler 1 gün boyunca okulda nöbet tutarak öğrencilerini ve akranlarını doğrudan gözlemleme şansı buluyorlar. Aynı zamanda bazı derslere de girerek öğrencilik yıllarını yeniden yaşıyorlar. Günün sonunda Proje çerçevesinde hazırlanan anı defterine de günlerinin nasıl geçtiğini, okulda gözlemledikleri eksiklik veya aksaklıkları ve varsa görüş ve önerilerini de bu deftere yazarak okul idaresine de okula veli gözüyle bakma şansı veriyorlar. Aynı zamanda yine günün sonunda Proje çerçevesinde annelere çam sakızı çoban armağanı küçük hediyeler de verilerek okuldan mutlu bir şekilde ayrılması sağlanıyor.

Bu projeyle birlikte annelerden çok güzel dönüşler aldığını belirten okul proje komisyonu, projenin yaygınlaşarak bütün okullarda da uygulanması gerektiğini belirttiler.