Erzurum felaket bölgesine adeta can simidi oldu

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesinde yaptığı çalışmalarla depremzedelere adeta can simidi oldu.

Deprem bölgesinde örnek çalışmalara imza atan tecrübeli yönetici Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Tüm birimlerimizi felaket bölgesine sefer ettik. Şuan Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Şanlıurfa’da konuşlanan ekiplerimizle birlikte yaralarımızı sarmaya çalışıyoruz” dedi. Başkan Sekmen, çalışmalarla ilgili şu bilgiyi verdi: “738 personel ve 91 ağır iş makinesiyle tabiri yerindeyse felaket bölgesine karargâh kurduk. Erzurum’dan deprem bölgesine 36 yardım TIR’ı ulaştırdık. Felaket bölgesine 81 bin litre yakıt desteği, 9405 adet cenaze defin işlerinde kullanılmak üzere malzeme desteği, 51 bin 500 maske, 425 bin 103 gıda kolisi, 28 bin 162 muhtelif ihtiyaç, 5701 inşaat malzemesi, 5670 giyim, 5493 battaniye, 5000 temizlik ürünü, 14 bin 920 çocuk bezi, 20 bin kilogram kuru bakliyat, 250 bin ekmek, 500 bin pet su, 890 uyku seti, 500 tulum, 833 çadır, 760 ısıtıcı, 74 mobil lavabo ve 62 adet de su deposu gönderdik.” Başkan Sekmen, mobil ünitelerin de bölgeye sevk edildiğini hatırlatarak, “Hatay’da 4000 kişi kapasiteli Mobil TIR’ımız ve sanayi mutfak ünitelerimiz, Malatya’da Mobil Fırınımız ve yine Malatya ilimizde oluşturduğumuz mobil mutfağımızla kardeşlerimize günlük üç öğün toplamda ise 50 bin adet kahvaltı ve sıcak yemek ikramında bulunuyoruz” diye konuştu.

“Devletimiz Aziz Milletimizin emrinde”

“Asrın felaketinin yaşandığı deprem bölgesine yönelik yardım konvoylarımız, lojistik, altyapı, su ve kanalizasyon, temizlik, bakım ve onarım hizmetlerimiz artarak devam ediyor” diyen Başkan Mehmet Sekmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Devletimiz tüm imkânlarını aziz milletimizin emrine seferber ediyor. Deprem sonrası tüm imkânlarımızı bizler de felaket bölgesine seferber etmeye devam ediyoruz. Arama ve kurtarma, bakım ve onarım, lojistik, temizlik, giyecek, yiyecek, akaryakıt, iş makinası, battaniye, çadır, kahvaltılık, ısınma, ekmek, su, mobil mutfak ve mobil fırın üniteleri, temizlik ve hijyen ürünleri, mama ve çocuk bezi başta olmak üzere her alanda karınca kararınca depremzede kardeşlerimizin yanında yer aldık. Bölgede en çok ihtiyaç duyulan tuvalet konusunda da kendi atölyelerimizde imal edilen seyyar lavabolar felaket bölgesine gönderildi. Yardım TIR’larımızı deprem bölgesine göndermeye devam edeceğiz.”