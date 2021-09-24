Erzurum Faydalı Modelde liderliğini korudu

Erzurum Faydalı Model üretimi bazında Bölge liderliğini sürdürdü. İl Başvuru sayısı kaydında Türkiye illeri sıralamasında 23’üncü sırada yer aldı. İlden yapılan faydalı model başvuru sayısının bölge toplamındaki payı yüzde 28.20, ülke payı ise yüzde 0.76 olarak hesaplandı

TÜRKPATENT Ağustos Ayı Verileri

Türk Marka ve Patent Kurumu (TÜRKPATENT) Ağustos 2021 dönemi iller faydalı model başvuru sayısı dağılımını paylaştı. Erzurum’dan Ağustosta 1, bu yılın 8 ayında ise 22 başvurunun gerçekleştirildiği bildirildi. Erzurum’dan Ocak ayında 4, Şubat ayında 6, Mart ayında 3, Nisan ayında 3, Mayıs ayında, Haziran ayında 1, Temmuzda 3, Ağustosta 1 başvuru gerçekleşti.

DOSİAD veri analizi

TÜRKPATENT verileri üzerinden DOSİAD tarafından gerçekleştirilen analizlere göre, 2021 yılının Ağustos ayında Erzurum’dan 1, KUDAKA Bölgesinden 1, Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinden 1, Doğu Anadolu Bölgesinden 3; 8 aylık kayıtta ise Erzurum’dan 22, KUDAKA Bölgesinden 29, Kuzeydoğu Anadolu’dan 34, Doğu Anadolu’dan ise 78 başvuru yapıldı.

Erzurum’un Faydalı Model Payı

Bu yılın Ocak - Ağustos ayları düzeyinde Erzurum’dan gerçekleştirilen faydalı model başvuru sayısı KUDAKA istatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 75.86, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesi illeri toplamında yüzde 64,70, Doğu Anadolu Bölgesi illeri toplamında yüzde 28.20, ülke toplamında ise yüzde 0.76’lık pay gösterdi.

Bölge İlleri Dağılımı

Erzurum faydalı model üretiminde bölgede lider il konumunu devam ettirdi. 8 aylık süreçte Doğu Anadolu Bölgesi illeri olan Erzurum’dan 22, Elazığ’dan 14, Malatya’dan 16, Erzincan’dan 6, Van’dan 6, Tunceli’den 4, Bitlis’ten 3, Kars’tan 2, Ağrı’dan 2, Hakkari’den 1, Iğdır’dan 1, Muş’tan 1 faydalı model başvurusu yapıldı. Bingöl ve Ardahan ise başvuru yapılmayan iller olarak kaydedildi

Türkiye İlleri Sıralaması

Erzurum 8 aylık dönemde faydalı model başvuru sayısı bakımından ülke illeri sıralamasında 23’üncü oldu. Faydalı model başvuru sayısının en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Mersin, Konya, Antalya, Kayseri, Kocaeli, Manisa, Gaziantep, Trabzon, Samsun, Adana, Denizli, Tokat, Sakarya, Tekirdağ, Çanakkale, Kütahya, Eskişehir, Hatay, Erzurum, Şırnak ve Ordu olarak bildirildi.