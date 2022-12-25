Erzurum Faydalı Modelde 12’inci sırada

TÜRKPATENT 2022 Kasım dönemi İller Faydalı Model Başvuru sayısı dağılımını aktardı. Erzurum’dan Kasım ayında 2, yılın 11 ayında ise 94 faydalı model başvurusu gerçekleştirildi. İl Faydalı Model başvuru sayısı yüksekliği bazında Bölgede ilk sırayı alırken, ülke illeri sıralamasında da 12’inci sırada yer aldı.

Ocak - Ekim Dönemine Ait Veriler

2022 yılının 11 ayında Erzurum’dan 94, KUDAKA istatistik Bölgesinden 118, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 165, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 322, ülke toplamında ise 4 bin 733 Faydalı Model başvurusu gerçekleşti.

Erzurum’un Payı

DOSİAD analizlerine göre, Erzurum’un başvuru payı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 79,66, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 56,96, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 29,19, ülke toplamında da yüzde 1,98 oldu.

Erzurum Aylık Dağılım

TÜRK Patent verilerine göre Erzurum’dan Ocak ayında 6, Şubat ayında 27, Mart ayında 8, Nisan ayında 6, Mayıs ayında 27, Haziran ayında 12, Temmuz ayında 4, Eylül ayında 1, Kasım ayında 2 olmak üzere 11 aylık dönemde 94 faydalı model başvurusu yapıldı.

Bölge İlleri Dağılımı

Yılın Ocak - Kasım ayları çerçevesinde Erzurum’dan 94, Malatya’dan 63, Muş’tan 28, Van’dan 24, Bingöl’den 7, Erzincan’dan 14, Bitlis’ten 10, Elazığ’dan 27, Ağrı’dan 21, Tunceli’den 4, Iğdır’dan 13, Kars’tan 12, Hakkari’den 4, Ardahan’dan 1 başvuru kaydedildi.

Erzurum 11’inci Sırada

Erzurum faydalı model üretimi düzeyinde Ülke sıralamasında 12’inci sırayı aldı. Faydalı model başvurularının en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep, Kocaeli, Antalya, Manisa, Adana, Erzurum, Aydın, Şanlıurfa, Malatya, Denizli, Muğla, Mersin, Diyarbakır, Tekirdağ olarak bildirildi.