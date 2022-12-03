Erzurum faydalı modelde 11’inci sırada

Erzurum’dan yılın 10 ayında ise 91 faydalı model başvurusu gerçekleştirildi.

TÜRKPATENT 2022 Ekim dönemi İller Faydalı Model Başvuru sayısı dağılımını aktardı. Erzurum’dan yılın 10 ayında ise 91 faydalı model başvurusu gerçekleştirildi. İl Faydalı Model başvuru sayısı yüksekliği bazında Bölgede ilk sırayı alırken, ülke illeri sıralamasında da 9’uncu sırada yer aldı

Ocak - Ekim Dönemine Ait Veriler

2022 yılının 10 ayında Erzurum’dan 91, KUDAKA istatistik Bölgesinden 113, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesi illerinden 153, Doğu Anadolu Bölgesi illerinden 301 Faydalı Model başvurusu gerçekleşti. Erzurum’un başvuru payı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 80,53, Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde yüzde 59,47, Doğu Anadolu Bölgesinde yüzde 30,2 oldu.

Aylık Dağılım

TÜRK Patent verilerine göre Erzurum’dan Ocak ayında 6, Şubat ayında 27, Mart ayında 8, Nisan ayında 6, Mayıs ayında 27, Haziran ayında 12, Temmuz ayında 4, Eylül ayında 1 olmak üzere 10 aylık dönemde 91 faydalı model başvurusu yapıldı.

Bölge İlleri Dağılımı

Yılın Ocak - Ekim ayları bağlamında Erzurum’dan 91, Malatya’dan 60, Muş’tan 26, Van’dan 21, Bingöl’den 7, Erzincan’dan 12, Bitlis’ten 10, Elazığ’dan 27, Ağrı’dan 15, Tunceli’den 3, Iğdır’dan 12, Kars’tan 12, Hakkari’den 4, Ardahan’dan 1 başvuru kaydedildi.

Erzurum 11’inci Sırada

Erzurum faydalı model üretimi düzeyinde Ülke sıralamasında 11’inci sırayı aldı. Faydalı model başvurularının en yüksek olduğu iller; İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Kayseri, Gaziantep, Kocaeli, Adana, Antalya, Erzurum, Manisa, Aydın, Şanlıurfa, Malatya olarak bildirildi.