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Erzurum Eymen bebek için seferber oldu
Erzurum Şehir Hastanesinde yatmakta olan Erzurum’un ilk Sma Tip1 hastası Muhammed Eymen Kaya bebeğin ailesi, gen tedavisi için gerekli olan parayı toparlayabilmek için yardım kampanyası başlattı.
ERZURUM 14.04.2022, 15:18
Erzurum Şehir Hastanesinde yatmakta olan Erzurum’un ilk Sma Tip1 hastası Muhammed Eymen Kaya bebeğin ailesi, gen tedavisi için gerekli olan parayı toparlayabilmek için yardım kampanyası başlattı.
Muhammed Eymen bebek için oluşturulan sosyal medya hesapları üzerinden yürütülen kampanyaya ünlü isimler katılarak desteklerini belirttiler.
Muhammed Eymen bebek için başlatılan yardım kampanyasına destek olmaları için öncelikle Erzurumlulara seslenen aile, Erzurumlu siyasilere, bürokratlara ve iş adamlarına yardım çağrısında bulundu.
Bağış için oluşturulan İBAN Hesapları şöyle;
T.C. Ziraat Bankası
Özlem Kaya
TR65 0001 0001 1260 9726 96 5001
Yurtdışı Bağış
NL24 BUNQ 2068 7308 55
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