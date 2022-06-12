Erzurum Eczacı Odası Başkanlığı’ndan 50. kuruluş yıldönümü etkinliği

Türk Eczacılar Birliği 13. Bölge Erzurum Eczacı Odası Başkanlığınca kuruluşunun 50. yıldönümü çerçevesinde bir dizi etkinlik düzenlendi.

Palandöken Kayak Merkezi’ndeki bir otelde düzenlenen programa bölgeye bağlı Ağrı, Ardahan, Bayburt, Iğdır, Erzincan, Erzurum ve Kars’tan eczacılar katıldı.

Toplantının açılış bölümünde konuşan Türk Eczacılar Birliği 13. Bölge Erzurum Eczacı Odası Başkanı Caner Güven, etkinlik bağlamında düzenlenecek oturumlarla üyelerin bilgilendirileceğini kaydetti.

İki gün süren programda Eczacılığın gündemi ve geleceği, Her yönüyle eczacı kooperatifleri, Eczane maliyesi eğitimi, Eczacılık hukuku eğitimi, Eczacılığın geleceğinde fitoterapi ve geleneksel bitkisel tıbbi ürünleri (GBTÜ) rolü, Bilimsel eczacılık ve sürdürülebilir eğitim konularında sunumlar gerçekleştirildi.