Erzurum DT oyuncuları, öğrencilerle söyleşti

Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncuları, ’Eskicinin Tazesi’ oyunu sahnelemek için gittikleri Iğdır turnesi sonrası Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu’nda öğrencilerle buluştu. Bu sene kuruluşunun 25’inci yılını kutlayan Erzurum Devlet Tiyatrosu oyuncuları, öğrencilerin sorularını cevaplandırdı.

Erzurum DT Müdür Yardımcısı Yavuz Topçuoğlu ve oyuncular, Iğdır turnesinde sahneledikleri ’Eskicinin Tazesi’ oyununu izleyen Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu öğretim görevlileri ve ’Aşosyal Öğrenci Kulübü’ üyeleri tarafından söyleşiye davet edildi. Okulda düzenlenen söyleşide konuşan Erzurum Devlet Tiyatrosu Müdür Yardımcısı Yavuz Topçuoğlu, "Erzurum Devlet Tiyatrosu olarak bu yıl kuruluşumuzun 25’inci yılını coşkuyla ve birbirinden keyifli oyunlarımızla tiyatro severlerle birlikte kutluyoruz. Bu çerçevede özellikle bölgemizin her noktasında tiyatroya ilgi duyan herkesle bir araya gelmeye gayret ediyoruz. Eskicinin Tazesi isimli oyunumuzla çıktığımız bölge turnesinde Iğdır’da tiyatro severlerin yoğun ilgisiyle karşılaştık. Seyircilerimiz arasında bizi yaklaşık 50 kilometre yol kat ederek Doğubayazıt’tan gelen Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu öğretim üyelerimiz ve öğrencilerimizde vardı. Oldukça kalabalık ve enerji dolu bir ekip olarak bizi izlemeye gelmişlerdi ve oyundan sonra da bizleri Doğubayazıt’ta düzenledikleri söyleşiye davet ettiler. Çok sıcak ve içten karşılandık. Genç arkadaşlarımızın bize ve tiyatroya bu denli ilgi duymaları bizleri ziyadesiyle mutlu etti ve motivasyonumuzu iki kat artırdı. Gerek Genel Müdürlüğümüz gerekse Bölge Müdürlüğümüz olarak bizler, Devlet Tiyatrosu olarak, ülkemizin her yerine tiyatro sevgisini götürme gayretiyle çalışıyoruz. Öğrenci arkadaşlarımızın tiyatroya ve oyuna dair sorularını içtenlikle cevaplamaya çalıştık. Bir yerde tiyatroya dair bir arzu, bir istek varsa bizler bu isteği karşılamaktan memnuniyet duyarız" diye konuştu.

Öğrencilerimize moral ve motivasyon için gayret gösteriyoruz

Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Fehim Korkmaz, öğrencilerin yarıyıl sonu bitirme sınavlarından önce motivasyon kazanmaları için düzenledikleri etkinlikten büyük verim aldıklarını ifade ederek, “Öğrencilerimiz bir dönemin sonuna geldiler. Önümüzdeki günlerde bitirme sınavlarına girecek olan öğrencilerimiz için hocalarımız ve öğrenci kulübümüz bir dizi etkinlik planladılar. Kendilerine ve bugün aramızda olarak söyleşimize katılan Erzurum Devlet Tiyatroları ekibine okulum adına teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirdikleri faaliyetlere elimizden geldiği ölçüde destek vererek onların eğitimlerine her alanda katkı sunmaya çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Tiyatroya dair sorularımıza birinci ağızdan cevaplar aldık

Doğubayazıt Ahmed-i Hani MYO Aşosyal Öğrenci Kulübü Başkanı Hüseyin Durmaz, söyleşiden büyük keyif aldıklarını bildirdi. Bugüne kadar profesyonel bir tiyatro ekibinin sahnelediği oyunu izlemeyen arkadaşlarının olduğunu belirten Durmaz, şunları söyledi:

"Hocalarımızla görüşerek böyle sanatsal bir etkinlik tertip ettik. Okul yönetimimize ve bizleri destekleyen danışman hocalarımıza öğrenci arkadaşlarım adına teşekkür ediyorum. Ayrıca davetimizi geri çevirmeyerek okulumuzda ki bu söyleşi etkinliğine tam kadro katılan Erzurum DT ekibine de teşekkür ederim. İzlediğimiz oyuna ve tiyatroya dair merak duyduğumuz soruları cevaplandırdılar. Çok verimli bir etkinlik gerçekleştirdiğimizi düşünüyorum. Her şeyi bire bir muhatabına sorup, cevaplar aldık."

Söyleşinin ardından kuruluşunun 25. yılını kutlayan Erzurum Devlet Tiyatrosu’na ithafen Müdür Yardımcısı Yavuz Topçuoğlu’na Doğubayazıt Ahmed-i Hani Meslek Yüksekokulu adına okul Müdürü Öğretim Görevlisi Fehim Korkmaz, öğretim görevlileri Burcu Toğrul ve Mustafa Bilirdönmez tarafından bir tablo hediye edildi.