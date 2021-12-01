Erzurum Devlet Tiyatrosu “Eskicinin Tazesi” oyununu sahneliyor

Erzurum Devlet Tiyatrosu “Eskicinin Tazesi” oyunu ile tiyatro severlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Federico Garcia Lorca’nın yazdığı Can Yücel”in çevirisi yaptığı oyunda, Rejisör Sezai Yılmaz, Reji Yardımcılığı Abdullah Arif Atalay, Dekor Bekir Beğen, Kostüm Özge Akarsu, Işık Eser Dursun, Müzik Tuncay Aras, Müzik çalıştırıcısı Tuğrul Topcuoğlu, Reji Asistanı Erdoğan Göğebakan, Muhammed Eşref Genç ve Nehir Dinç, Dramaturg Orhan Kola, Diyalekt Engin Özsayın, Dans ve hareket düzeni Rasime Öktem, Repetitör olarak Fazıl Aksakal görev alacak.

Oyunda, Hilal Yüksel, Ömer Menteşe, Yıldız Gözde Muratoğlu, Gülendam Yılmaz, Kübra Çanakçı Yalçın, Elif Ayça Aksu, Kübra Özdemir, Yılmaz Karakuzu, Oğuzhan Vartolioğlu, Onur Emre Teber, Tufan Emre Ünal, Muhammed Enes Vatansever ve Muhammed Yusuf Öztürk; müzisyen olarak Emrah Lehimler Ferhat Çelikoğlu, Bilal Hüseyinoğlu, Tuncay Aras ve Tuğrul Topçuoğlu rol alıyor.

Sahne amirliğini Hakan Sünger’in yaptığı oyunda; Kondüit Çiğdem Kaplan, Işık kumanda da Enes Özgeriş, Suflöz Özge Babaoğlu, Dekor Muammer Erdem, Aksesuar Oğuzhan Kutlu, Perukacı Kamil Ahucan Özbek, Erkek kostüm Mustafa Portakal ve Bayan Kostüm Serap Kurt imzalı olacak.

Oyunun konusu

Eskici ve karısının evlilikleri sonrası ortaya çıkan sorunlar kimi zaman komik kimi zaman da trajik olarak ele alınmıştır. Toplum baskısı sonrası şekillenen Kadın - Erkek çatışması mahalle dedikodusuyla birleşerek trajik olaylara yol açmışsa da aşkın gücü karşısında tüm baskılar ve dedikodular etkisiz kalmıştır. Ama...

90 dakika olan, 8 yaş ve üzeri izleyicilerin kabul edileceği oyun 2,3,4,9,10,11 Aralık tarihlerinde sahnelenecek.