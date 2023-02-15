Erzurum Büyükşehir’in ekibi Erakut enkazda bulduğu parayı sahibine teslim etti

“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen deprem bölgesi Hatay’da görev yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Arama ve Kurtarma (ERAKUT) ekibi, enkazda bulduğu 411 bin 120 TL’yi sahibine teslim etti.

Hatay’ın Ekinciler Mahallesi Atilla Eren Sitesi’nde arama ve kurtarma çalışmalarında görevli ERAKUT ekibi, beton ve demir yığınları arasında bulduğu ve Selahattin Altuntaş’a ait olduğu belirlenen 411 bin 120 TL’yi emniyet ekipleriyle birlikte kızına teslim etti. Erzurum Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan ve gönüllü olarak arama ve kurtarma ekibinde çalışan ERAKUT mensuplarına teşekkür eden Altuntaş ailesi, “Erzurum Büyükşehir Belediyemizin çalışanlarına şükran borçluyuz. Adı gibi insanları da mert, vakur ve cesur yürekli olan Dadaşlara ne kadar teşekkür etsek azdır. Allah hepsinden razı olsun. Acılarımızın yanında bir nebzede olsa yüzlerimizde tebessüm oluştu. Var olsun Erzurum Büyükşehir Belediyesi çalışanları” şeklinde görüş belirtti.