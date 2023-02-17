Erzurum Büyükşehir felaket bölgesinde depremin yaralarını sarıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, asrın felaketinin yaşandığı illerde depremin yaralarını sarıyor.

Arama ve kurtarma çalışmalarının yanı sıra bölgede mobil fırın ve mobil mutfak ünitelerini depremzedelerin emrine sunan Erzurum Büyükşehir Belediyesi depremzedelere her gün kahvaltı ve sıcak yemek ikramında bulunuyor. Felaket bölgesinde konuşlanan mobil üniteler toplamda gün boyu 75 bin kahvaltı ve sıcak yemek dağıtımı yapıyor. Mobil Fırında da ekmek ve simit üreten Büyükşehir’in ekipleri depremzedelerin bir nebze de olsa acılarına merhem oluyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Asrın felaketinin yaşandığı andan bugüne kadar deprem bölgesine yardım, yiyecek ve gıda lojistiği konusunda da depremzede kardeşlerimize katkı sunmaya devam ediyoruz. Hatay ve Malatya’da konuşlanan mobil ünitelerimizle kahvaltı ve sıcak yemek hizmeti veriyoruz. Malatya ilimizde konuşlanan Mobil Fırınımızda bir günde 15 bin simit ve ekmek üretimi yapıyoruz. 50 bin kişi kapasiteli mobil mutfak ünitemiz Malatya’da kardeşlerimize üç öğün kahvaltı ve sıcak yemek ikramında bulunuyor. 25 bin kişilik diğer mobil ünitemiz de Hataylı kardeşlerimize sıcak yemek dağıtımı yapıyor” dedi.