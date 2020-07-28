Erzurum Büyükşehir Belediyesinden Sosyal Hizmete destek
AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI PALANDÖKEN SOSYAL HİZMET MERKEZİNİN ÇEVRE DÜZENLEMESİ ERZURUM BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN YAPILDI
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Palandöken Sosyal Hizmet Merkezinin çevre düzenlemesi Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yapıldı.
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemil İlbaş, 2020 yılı şubat ayı içerisinde yeni binasına taşınan Palandöken Sosyal Hizmet Merkezini çevre düzenlemesini yapan Erzurum Büyükşehir Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.
İlbaş, sosyal hizmet çalışmalarında sinerjinin önemine değinerek, kurumlar arası koordinasyonu önemsediklerini ifade etti.
İlbaş, sosyal hizmet merkezlerinin dezavantajlı kesime hizmet verdiğini anımsatarak şunları söyledi:
“İlçelerde bulunan sosyal hizmet merkezlerimize farklı hizmet başlıklarında hizmet veriyoruz. Çok sayıda vatandaşımız bu kuruluşlardan hizmet alıyor, böylesine önemli bir kuruluşumuzun çevre düzenlemesine katkı sağlayan, başta Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen olmak üzere Erzurum Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı’ya, Park ve Bahçeler Müdürü Mehmet Küçük, ÇETAŞ AŞ ve Fen İşleri Müdürlüğüne teşekkür ederiz. Ayrıca Palandöken Sosyal Hizmet Merkezi yöneticilerimize de teşekkürlerimizi iletiyorum.”
İlbaş, Erzurum Büyükşehir Belediyesinin her fırsatta yanlarında olduğunu belirterek, sosyal belediyecilik kavramında önemli bir yeri olan sosyal hizmete verilen desteklerden ötürü Başkan Sekmen ve ekibine teşekkür etti.
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