Erzurum Büyükşehir Belediyesi Adıyaman’ın altyapısını onarıyor

Erzurum Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü ekipleri, asrın felaketinin yaşandığı Adıyaman kentinin altyapısını baştan aşağı onarıyor.

Çadır ve konteyner kentlerin ise altyapısını yeniden inşa eden Büyükşehir’in ekipleri, deprem sonrası kullanım dışı olan şehrin içme suyu ve kanalizasyon altyapısını koordineli ve etkin bir çalışma sonucu kullanılır bir hale getirdi. Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Bakım ve onarım çalışmalarımız aralıksız bir şekilde sürerken bir yandan da çadır ve konteyner kentlerin altyapısını yeniden oluşturuyoruz” dedi. Başkan Mehmet Sekmen, konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, şu görüşlere yer verdi: “Geniş bir coğrafyaya sahip olan Adıyaman ilimizde depremin olduğu andan bugüne kadar ekiplerimiz il genelinde toplam 476 arızaya anında müdahale etti. Şehrimizin 56 noktasına seyyar içme suyu depoları kurduk. Yine kent genelindeki kamu kurum ve kuruluşları kapsayan birçok noktadaki hidrofor sistemlerini de tamir ettik. Ekiplerimiz Adıyaman’da kurulan çadır ve konteyner kentlerin içme suyu ve kanalizasyon altyapısını da yeniden oluşturuyor. Bilindiği gibi şehrimizin yüzde 75’ine su verdik. Erzurum Büyükşehir Belediyesi olarak Adıyamanlı kardeşlerimize tüm imkânlarımızı seferber etmeye devam edeceğiz.”