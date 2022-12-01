Erzurum bu yaz Palandöken’de ‘nefes’lendi

Palandöken Belediyesi’nin çevre yatırımlarından olan Kent ormanı Vadi Palandöken Nefes Projesi’nin birinci etabı olan mesire alanı, açıldığı 3 Temmuz’dan 30 Ekim’e kadar yaklaşık 50 bin vatandaşı ağırladı.

Palandöken Belediyesi tarafından hizmete açılan mesire alanı, vatandaşlara keyifli vakit geçirme imkânı sundu. Erzurumluların adeta ‘nefes’ durağı olan mesire alanı, sunduğu görsel şölenle de hayranlık uyandırdı. Boş vakitlerini değerlendirmek için Kent Ormanı Vadi Palandöken Mesire alanına gelen vatandaşlar, “Burası adeta cennetten bir köşe. Huzur yükleniyoruz.” yorumlarında bulundular.

Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar’a çevre yatırımlarından dolayı teşekkürlerini dile getiren vatandaşlar, mesire alanının; havuzlarıyla, yürüyüş yollarıyla, yeşiliyle, şık kameriyeleriyle nezih bir mekan ve huzur dolu bir ortamda vakit geçirme imkanı sunduğunu söylediler.

Güzel: Burada herşey mükemmel

Ailesiyle birlikte piknik için gelen Hüseyin Güzel isimli vatandaş, mükemmel bir ortamda keyifli vakit geçirdiklerini belirterek, “Alan çok güzel. Bundan daha güzel bir alan olabilir mi? Erzurum ilk defa böyle şeyleri gördü. Çok memnunuz. Başkanımız Muhammet Sunar’a çok teşekkür ediyoruz. Onu çok seviyoruz. Burada her şey mükemmel. Piknik alanları, lavabolar, sulama sistemleri her şey mükemmel. Hele şehir manzarası bir başka güzel.” değerlendirmesinde bulundu.

Kara: Nezih bir mekan

Kayakyolu’nda ikamet ettiğini ifade eden Halil Enes Kara isimli vatandaş ise, mesire alanının sunduğu görsel güzelliklere ve şehir merkezine yakın olmasının sağladığı avantaja değinerek, “Buraya yakın bir yerde Kayakyolu’nda oturuyorum. Bu mekan öncesinde mezbelelik bir alandı. Kimse uğramıyordu buralara. Mükemmel bir alan haline geldi. Sağ olsun Palandöken Belediye Başkanımız Muhammet Sunar, bu alanı cennetvari bir mekan haline getirdi. Ailemizle, eşimizle, dostumuzla gelebileceğimiz, nezih bir mekan oldu. Piknik alanları, yürüyüş alanlarıyla göz kamaştırıyor. Buraya emek veren herkese teşekkür ediyoruz.

Vural: Ayakta alkışlanması gereken bir başkan

Akrabalarıyla birlikte piknik için gelen Hatice Vural da kendisinin Bursa’da ikamet ettiğini ifade ederek, mekanın güzelliği karşısında şu yorumlarda bulundu: “Bursa’da oturuyorum. Aslen Erzurumluyum. Bursa’da böyle bir yer yok. Erzurum’a böyle bir alan kazandırdığı için Palandöken Belediye Başkanına teşekkür ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz. Burada birkaç video çekip, eşe dosta gönderdim. Ortamı çok beğendik. Tekrar teşekkür ediyoruz. Kesinlikle ayakta alkışlanması gereken bir başkan.”

Alpak: Huzur ortamı

Kadir Alpak simli vatandaşın değerlendirmesi ise şöyle oldu: “Bu alanın ağacı çok. Suyu var. Zaten o su sesi insana huzur veriyor, rahatlık veriyor. Her bir kameriye alanının mangal yerinin olması daha iyi. Kısacası burası çok güzel. Havası güzel, insana huzur veriyor.”

“Turizmin merkezindeyiz”

Yurt dışından gelen turistlerin de uğrak yeri haline gelen mesire alanı, özellikli İranlı turistlerin yoğun ilgisiyle karşı karşıya. Piknik için gelen turistler, “İran’dan geldik buraya. Piknik yapıyoruz. Havası suyu çok güzel buranın. Turizmin ortasındayız. Palandöken dağlarının eteklerindeyiz. Havasıyla suyuyla harika bir alan.

Başkan Sunar: Mutluluğumuz tarifsiz

Yoğun ilgi gören mesire alanı için yaptığı değerlendirmede Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, gösterilen ilgi karşısında mutluluklarını tarif edecek kelime bulmadıklarını dile getirdi. Başkan Sunar, vatandaş memnuniyetini esas alan hizmet, yatırım ve projelerin Palandöken’de bir bir hayata geçtiğini belirterek, “Kent Ormanına piknik ve ziyaret için gelen binlerce vatandaşımız, gördükleri manzara karşısında bizlerle irtibata geçiyor, takdir ve teşekkürlerini paylaşıyorlar. Bu bizim için tarifsiz mutluluk. Vatandaş memnuniyeti en önemli kriterimiz. Yaptığımız her hizmet vatandaşımızın şükran duygularıyla muhatap oluyor; şevkimize şevk katıyor. Hemşehrilerime kadirşinas yaklaşımlarından dolayı teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.