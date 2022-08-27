Erzurum bölgesel şirket sermaye payı açıklandı
TOBB 2022 Ocak-Temmuz dönemi yılı Sermaye Dağılımı sonuçlarını açıkladı. Erzurum’da Temmuz ayında kurulan 17 şirket sermayesinin 21,3 milyon; 2022’nin 7 ayında kurulan 206 şirket sermayesinin 191,0 milyon TL olduğu bildirildi. Erzurum Bölge illeri içinde şirket sermayesi toplamı büyüklüğü bakımından 4’üncü sırada yer aldı
TOBB 2022 Ocak-Temmuz dönemi yılı Sermaye Dağılımı sonuçlarını açıkladı. Erzurum’da Temmuz ayında kurulan 17 şirket sermayesinin 21,3 milyon; 2022’nin 7 ayında kurulan 206 şirket sermayesinin 191,0 milyon TL olduğu bildirildi. Erzurum Bölge illeri içinde şirket sermayesi toplamı büyüklüğü bakımından 4’üncü sırada yer aldı
Temmuz 2022 bölgesel veriler ve Erzurum
TOBB verilerine göre, Temmuz 2022 ayı bazlı şirket kurulum sermayesi, 17 şirketin kurulduğu Erzurum’da 21,3 milyon, 21 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 22,1 milyon, 42 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 44,6 milyon, 188 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 197,1 milyon olarak bildirildi
Ocak - Temmuz bölgesel veriler ve Erzurum
TOBB şirket kurulum sermayesi verilerine göre, 2022 Ocak - Temmuz dönemi şirket kurulum sermayesi, 206 şirketin kurulduğu Erzurum’da 191,0 milyon, 290 şirketin kurulduğu KUDAKA İstatistik Bölgesinde 255,3 milyon, 484 şirketin kurulduğu Kuzeydoğu Anadolu istatistik Bölgesinde 496,3 milyon, bin 647 şirket kurulumunun kaydedildiği Doğu Anadolu Bölgesinde ise 1,6 milyar TL olarak aktarıldı.
Erzurum’un sermaye payı
TOBB verileri üzerinden DOSİAD tarafından yapılan hesaplamalara göre, Erzurum’un bu yılın Ocak - Temmuz döneminde şirket kurulum sermaye değeri payı KUDAKA İstatistik Bölgesinde yüzde 74,90, Kuzeydoğu Anadolu İstatistik Bölgesinde yüzde 38,50, Doğu Anadolu Bölgesinde ise yüzde 11,74 olarak değerlendirildi.
Bölge illeri dağılımı
Bu yılın 7 ayında şirket kurulum sermayesi Van’da 353,3 milyon, Erzurum’da 191,0 milyon, Elazığ’da 232,5 milyon, Malatya’da 226,4 milyon, Ağrı’da 112,7 milyon, Muş’ta 137,7 milyon, Iğdır’da 91,1 milyon, Bingöl’de 28,9 milyon, Ardahan’da 9,0 milyon, Bitlis’te 85,9 milyon, Hakkari’de 52,9 milyon, Kars’ta 28,0 milyon, Erzincan’da 62,3 milyon ve Tunceli’de 13,8 milyon TL olarak aktarıldı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Gaziantep FK
|4
|10
|2. Fenerbahçe
|3
|7
|3. Başakşehir
|3
|7
|4. Beşiktaş
|3
|7
|5. Adana Demirspor
|3
|6
|6. Giresunspor
|3
|6
|7. Galatasaray
|3
|6
|8. Antalyaspor
|4
|6
|9. Trabzonspor
|3
|6
|10. Konyaspor
|3
|5
|11. Alanyaspor
|3
|5
|12. Kayserispor
|3
|3
|13. Sivasspor
|3
|2
|14. Ankaragücü
|2
|1
|15. Ümraniye
|3
|1
|16. Hatayspor
|2
|0
|17. Karagümrük
|2
|0
|18. İstanbulspor
|3
|0
|19. Kasımpaşa
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|3
|7
|2. Bodrumspor
|2
|6
|3. Samsunspor
|2
|4
|4. Gençlerbirliği
|2
|4
|5. Göztepe
|2
|4
|6. Pendikspor
|2
|4
|7. Bandırmaspor
|1
|3
|8. Sakaryaspor
|2
|3
|9. Boluspor
|2
|3
|10. Adanaspor
|2
|2
|11. Erzurumspor
|2
|2
|12. Rizespor
|2
|2
|13. Denizlispor
|2
|1
|14. Altınordu
|2
|1
|15. Keçiörengücü
|2
|1
|16. Tuzlaspor
|2
|1
|17. Ö.K Yeni Malatya
|3
|1
|18. Manisa Futbol Kulübü
|1
|0
|19. Altay
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|3
|9
|2. M.City
|3
|7
|3. Leeds United
|3
|7
|4. Tottenham
|3
|7
|5. Brighton
|3
|7
|6. Newcastle
|3
|5
|7. Fulham
|3
|5
|8. Brentford
|3
|4
|9. Crystal Palace
|3
|4
|10. Nottingham Forest
|3
|4
|11. Southampton
|3
|4
|12. Chelsea
|3
|4
|13. Aston Villa
|3
|3
|14. M. United
|3
|3
|15. Bournemouth
|3
|3
|16. Liverpool
|3
|2
|17. Everton
|3
|1
|18. Wolverhampton Wanderers
|3
|1
|19. Leicester City
|3
|1
|20. West Ham United
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|9
|2. Villarreal
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|6
|4. Osasuna
|3
|6
|5. Barcelona
|2
|4
|6. Rayo Vallecano
|2
|4
|7. Athletic Bilbao
|2
|4
|8. Celta Vigo
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|2
|3
|10. Girona
|3
|3
|11. Valencia
|2
|3
|12. Real Sociedad
|2
|3
|13. Almeria
|2
|1
|14. Sevilla
|2
|1
|15. Mallorca
|2
|1
|16. Espanyol
|2
|1
|17. Elche
|2
|1
|18. Real Valladolid
|2
|1
|19. Cadiz
|2
|0
|20. Getafe
|2
|0