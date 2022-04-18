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Erzurum Bölgede 3, ülkede 33’üncü sırada

TÜİK 2022 Mart dönemi Erzurum konut satış verilerini paylaştı. Erzurum’da 2022 Mart döneminde 903 konut satışı gerçekleşti. Erzurum konut satışı kaydında Türkiye illeri sıralamasında 33, Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında ise Elazığ’ın ardından 3’üncü sırayı aldı.

ERZURUM 18.04.2022, 11:30
Erzurum Bölgede 3, ülkede 33’üncü sırada

TÜİK 2022 Mart dönemi Erzurum konut satış verilerini paylaştı. Erzurum’da 2022 Mart döneminde 903 konut satışı gerçekleşti. Erzurum konut satışı kaydında Türkiye illeri sıralamasında 33, Doğu Anadolu Bölgesi illeri sıralamasında ise Elazığ’ın ardından 3’üncü sırayı aldı.

Erzurum Artış Oranı

Erzurum’da 2022 Mart ayı döneminde satılan konut sayısı 2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 31,44 oranında arttı. İlde Mart ayında 242 ipotek, 661 de diğer yollardan olarak toplam 903 konut satıldı. İpotekli satışlar yüzde 124,0, diğer satışlarda yüzde 14,16 oranında arttı. 2021’in aynı döneminde ilde 108 ipotek, 579 da diğer yollardan konut satılmıştı.

Erzurum 1 ve 2. El satışlar

TÜİK verilerine göre Mart ayında satışı gerçekleşen 903 konutun 2314’ü birinci, 589’u ise ikinci elden satıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre birinci el satışları yüzde 16,29, ikinci el satışları ise yüzde 41,24 oranında artış kaydetti. 2021 yılının aynı döneminde ilde satışı yapılan 687 konutun 270’i birinci, 4172’si ise ikinci elden satılmıştı.

Erzurum 33’üncü Sırada

Türkiye’de konut satış sayısının en yüksek olduğu 35 il, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Mersin, Kocaeli, Tekirdağ, Gaziantep, Aydın, Konya, Balıkesir, Kayseri, Şanlıurfa, Adana, Sakarya, Samsun, Hatay, Manisa, Denizli, Eskişehir, Muğla, Diyarbakır, Kahramanmaraş, Yalova, Trabzon, Malatya, Ordu, Elazığ, Çanakkale, Afyonkarahisar, Mardin, Erzurum, Çorum, Kütahya olarak kaydedildi

Konut Satışları Mart Ayında Yüzde 20,6 Arttı

Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı Mart ayı Konut Satış İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre, Türkiye genelinde konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,6 artarak 134 bin 170 oldu. Konut satışlarında İstanbul 23 bin 974 konut satışı ve yüzde 17,9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u 12 bin 609 konut satışı ve yüzde 9,4 pay ile Ankara, 8 bin 51 konut satışı ve yüzde 6,0 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 25 konut ile Ardahan, 82 konut ile Bayburt ve 103 konut ile Tunceli oldu.

Konut Satışları Ocak-Mart Döneminde Yüzde 21,7 Arttı. Konut satışları Ocak-Mart döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,7 artışla 320 bin 63 olarak gerçekleşti.

İpotekli Konut Satışları 30 Bin 271 Olarak Gerçekleşti

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38,8 artış göstererek 30 bin 271 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 22,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 44,7 artışla 68 bin 342 oldu.

Mart ayındaki ipotekli satışların, 7 bin 767’si; Ocak-Mart dönemindeki ipotekli satışların ise 18 bin 485’i ilk el satış olarak gerçekleşti.

Diğer Satış Türleri Sonucunda 103 Bin 899 Konut El Değiştirdi

Türkiye genelinde diğer konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,2 artarak 103 bin 899 oldu. Toplam konut satışları içinde diğer satışların payı yüzde 77,4 olarak gerçekleşti. Ocak-Mart döneminde gerçekleşen diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,6 artışla 251 bin 721 oldu.

İlk El Konut Satış Sayısı 38 Bin 337 Olarak Gerçekleşti

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,9 artarak 38 bin 337 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 28,6 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,5 artışla 94 bin 437 olarak gerçekleşti.

İkinci El Konut Satışlarında 95 Bin 833 Konut El Değiştirdi

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 23,1 artış göstererek 95 bin 833 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 71,4 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 23,5 artışla 225 bin 626 olarak gerçekleşti.

Yabancılara Şubat Ayında 5 Bin 567 Konut Satışı Gerçekleşti

Yabancılara yapılan konut satışları Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 31,0 artarak 5 bin 567 oldu. Mart ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4,1 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 245 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul’u sırasıyla bin 434 konut satışı ile Antalya, 347 konut satışı ile Ankara izledi.

Yabancılara yapılan konut satışları Ocak-Mart döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 45,1 artarak 14 bin 344 oldu.

Ülke uyruklarına göre en çok konut satışı İran vatandaşlarına yapıldı. Mart ayında İran vatandaşları Türkiye’den 784 konut satın aldı. İran vatandaşlarını sırasıyla 741 konut ile Irak, 547 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları izledi.

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